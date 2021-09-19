"كيونت" من دبي تحصد ست جوائز عالمية في الابتكار والأثر الاجتماعي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة البيع المباشر العالمية القائمة على التجارة الالكترونية "كيونت"، التي تتمتع بحضور متزايد في منطقة الشرق الأوسط ومقرها دبي، عن حصولها على ست جوائز عالمية في مجالات الابتكار والأثر الاجتماعي للعام 2021.

وقالت "كيونت" في بيان إن الجوائز تأتي تكريماً لإسهامها في النهوض بالمجتمعات المحرومة في المناطق الجغرافية التي تتواجد فيها من خلال تنفيذ مبادرات فعالة خاصة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات وتبني الابتكار عبر توظيف التقنيات الرقمية في أعمالها.

وصرحت السيدة "مالو كالوزا"، المدير التنفيذي لشركة "كيونت" قائلة: "باعتبارنا من أوائل شركات البيع المباشر في آسيا التي تتبنى التجارة الالكترونية، فإننا ندرك قيمة الابتكار واكتشاف آليات جديدة وخلاّقة لتقديم المنتجات المناسبة مع الرسالة المناسبة وفي الوقت المناسب، وذلك لموزعينا وعملائنا".

وأضافت: "رغم الوباء، لم يكن عام 2020 مختلفاً حيث استفادت كيونت من قوتها كشركة شابة مفعمة بالنشاط من خلال تحديث منصاتها الرقمية وتعزيز تقديم المحتوى لتوفير معلومات ذات صلة تتسم بالإيجابية وفي الوقت المناسب".

وتمثلت الجائزة الأولى ضمن السلسلة بحصول "كيونت" على جائزة Titan للأعمال 2021، وذلك تقديراً لشغفها الاستثنائي ومساهمتها ومصداقيتها، حيث تسلّمت الجائزة البلاتينية في فئة أفضل الشركات ابتكاراً والجائزة الذهبية في فئة التسويق متعدد المستويات.

ويؤكد فوز "كيونت" في جوائز Titan للأعمال، تحت عنوان "تمكين رواد الأعمال والمجتمعات بالتعاون مع مؤسسة RYTHM"، إلتزام الشركة في تحقيق أثر إيجابي في المجتمع من خلال ريادة الأعمال والتعليم والرياضة والتنمية المجتمعية. ونفذت "كيونت" بالتعاون مع مؤسسة RYTHM، وهي مبادرة التأثير الاجتماعي لدى مجموعة كيونت، والتي تعني "ارتق بنفسك لمساعدة البشرية"، العديد من مشاريع المسؤولية الاجتماعية القصيرة والطويلة الأجل في الأسواق الناشئة وفي جنوب وجنوب شرق آسيا وأفريقيا، وذلك لبناء أطر عمل اجتماعية داعمة والنهوض بالمجتمعات المحتاجة.

أما الفوز الثاني لـ"كيونت" فتمثل بحصولها على جائزة Golden Bridge للأعمال والابتكار للعام 2021 حيث حصدت الجائزة الذهبية الأفضل للعام عن تطبيق كيونت للجوال "QNET’s mobile app" ضمن فئة جوائز أفضل تطبيق وموقع إلكتروني للهاتف المحمول. ويوفر هذا التطبيق للموزعين سهولة الوصول إلى مركز رقمي متكامل لتنمية أعمالهم وكسب الدخل وذلك في متناول أيديهم ومن أي مكان في العالم. والتطبيق متاح على متجري آب ستور وجوجل بلاي وتم تنزيله أكثر من 100 ألف مرة بمعدل وسطي 4.5 أو 5 لكلا المنصتين.

وفي فوزها الثالث ضمن السلسلة، فازت "كيونت" في ثلاث فئات في حفل جوائز NYX للعام 2021، التي تحتفي بالمفاهيم الأكثر ابداعاً في الاتصالات التسويقية. حيث نالت "كيونت" جائزتين ذهبيتين وأخرى فضية من بين أكثر من 2000 مشاركة لشركات متعددة الجنسيات من أمثال "دل تكنولوجيز" و"صندوق وورلد وايلد لايف" و"مايكروسوفت" و"نايك".

أما المشاركات الفائزة في جوائز NYX فتمثلت بالتالي:

Qbuzz – صوت كيونت: هي المدونة الرسمية لدى كيونت التي حصلت على الجائزة الذهبية ضمن فئة التسويق متعدد المستويات. وتتوفر Qbuzz في سبع مناطق مختلفة بست لغات، لتزويد الملايين من موزعي وعملاء كيونت بآخر الأخبار والمعلومات وقصص النجاح حول صناعة البيع المباشر.

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