الحفل الختامي لجائزة الشيخ خليفة للامتياز 22 سبتمبر

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تنظيم فعاليات الحفل الختامي للإعلان عن الفائزين بجائزة الشيخ خليفة للامتياز، في دورتها التاسعة عشرة لعام 2021 بمبنى الغرفة يوم 22 سبتمبر الجاري.

وقال محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة أبوظبي، عضو اللجنة العليا للجائزة: إن برنامج جائزة الشيخ خليفة للامتياز يعتبر أحد أهم مبادرات غرفة أبوظبي، والتي تم إطلاقها في العام 1999 اتساقاً مع رؤية القيادة الرشيدة بأهمية الاهتمام بالتنمية البشرية وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الأعمال، وتطوير الأداء المؤسسي بدولة الإمارات، وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص.

وكان برنامج الجائزة في دورته الـ19، كشف عن إطلاق نموذج 2021 لجائزة الشيخ خليفة للامتياز، والذي بني على أحدث التجارب الفنية والإدارية المعمول بها محلياً وعالمياً، وذلك ضماناً لإعطاء خارطة متكاملة للطريق، ذات طراز عالمي فريد تُمكّن المشاركين والمقيّمين على حد سواء من التعاطي مع عالم ما بعد جائحة كوفيد 19، بالكفاءة الأعلى والفاعلية الأعمق. واستحدثت الجائزة فئة جديدة باسم «فئة النخبة المتميزة» تم إضافتها وتقييمها من قبل خبراء ومقيمين دوليين وفق متطلبات النموذج التقييمي للجائزة.

وتشهد الدورة الحالية مشاركة فاعلة من قبل العديد من الجهات المحلية والدولية الرائدة، مما يضفي أثراً نوعياً على الجائزة، ويؤكد في ذات الوقت المكانة الاستراتيجية المرموقة التي تحتلها إمارة أبوظبي وجائزة الشيخ خليفة للامتياز على حد سواء، باعتبار الجائزة منصة دولية للجودة الشاملة، والتميز والابتكار المستدام للأداء المؤسسي، علاوةً على تحقيق سعادة العاملين والمتعاملين، وأثرها الإيجابي العميق على المجتمع بيئياً واقتصادياً واجتماعياً، وذلك اتساقاً مع الأهداف الدولية السبعة عشر للأمم المتحدة.

ورغم الظروف التي سببتها الجائحة فقد تم تسجيل ما يزيد على 90 مؤسسة من داخل الإمارات وخارجها، تنافست على فئات جائزة الشيخ خليفة للامتياز المختلفة، حيث يتم استقطاب المشاركين في برنامج الجائزة سنوياً في فئتين رئيستين هما: المنشآت الكبيرة، وهي التي يصل عدد العاملين فيها إلى 500 موظف فما فوق، ثم المنشآت المتوسطة والصغيرة، وهي التي يتراوح عدد العاملين فيها بين 200 إلى 500 كحد أقصى.

وتغطي الأنشطة التجارية ومختلف القطاعات الاقتصادية، أما فئات الجائزة فهي: فئة النخبة المتميزة التي تم إطلاقها هذا العام والمخصصة للمؤسسات ذات المستوى العالمي والحاصلة على 700+ درجة وأكثر، والفئة الماسية التي تُمنح للمؤسسات المتميزة الحاصلة على 600+ درجة، والفئة الذهبية التي تُعطى للمؤسسات الجيدة جداً والتي حققت 500+ درجة، والفئة الفضية التي تُمنح للمؤسسات الجيدة والتي بدأت في التحسن المستمر وحققت +350 درجة، كما ستوزع شهادات تقدير الجودة على الجهات التي بذلت جهوداً مقدرة لتطبيق التميز المؤسسي على واقع أعمالها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز