2.8 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي – وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 314 مبايعة بقيمة 789.47 مليون درهم، منها 19 مبايعة للأراضي بقيمة 156.27 مليون درهم و295 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 633.2 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 32 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد التي تصدرت أيضاً المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 75 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 5 ملايين.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيراً مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم والثالثة الثنية الخامسة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.97 مليار درهم منها 8 رهونات أراضٍ بقيمة 126.46 مليون درهم و58 رهن فلل وشقق بقيمة 1.84 مليار درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 673 مليون درهم ورهن في منطقة ميناء جبل علي بقيمة 646 مليون درهم، أما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 108.1 ملايين درهم كان أهمها بمنطقة سيح شعيب 3 بقيمة 75 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 8 ملايين درهم.

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