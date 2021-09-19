مجموعة قرقاش تستحوذ على «ديم للتمويل»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة قرقاش استحواذها على شركة ديم للتمويل، مزود الخدمات المالية الرقمية بمجال التمويل الاستهلاكي في الإمارات. ومن المتوقع أن تسهم عملية الاستحواذ في توسيع عروض الخدمات المالية لمجموعة قرقاش في السوق، وتعزيز قدرة المجموعة على تنفيذ خططها الاستراتيجية للنمو.

وتتمتع مجموعة قرقاش بحضور قوي في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية منذ 23 عاماً من خلال شركة ضمان للاستثمار، والتي تعد واحدة من الشركات الإقليمية العاملة في هذا القطاع. وتقدم ضمان للاستثمار خدمات متنوعة تشمل إدارة الأصول، والوساطة في الأوراق المالية، وإدارة الثروات.

كما تتمتع شركة ضمان للاستثمار بتاريخ طويل في مجال إدارة الاستثمار والخدمات الاستشارية لعملاء محليين وإقليميين. وتساعد شركة ضمان، من خلال خدماتها الاستشارية الأساسية، الشركات على زيادة رأسمالها لتقوية وتنمية أعمالها، كما تقدم الاستشارات بشأن عمليات الدمج والاستحواذ والبيع، وتوفر الضمانات لمعاملات أسواق رأس المال والأسهم والديون.

تعد ديم للتمويل مؤسسة خدمات مالية تقدم مجموعة واسعة من حلول التمويل للشركات، بما في ذلك القروض وبطاقات الائتمان وودائع الشركات. والشركة مرخصة من قبل مصرف الإمارات المركزي، وتمكنت من اجتذاب قاعدة عملاء واسعة في السوق الإماراتية من خلال مجموعتها المبتكرة من بطاقات الاسترداد النقدي والبطاقات القائمة على مكافآت ولاء العملاء.

وقال شهاب قرقاش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة قرقاش: سعداء للغاية بأن نكون جزءاً من رحلة نمو شركة ديم. ونعتقد أن هذه الصفقة ستتيح لنا إعادة ابتكار وتطوير خدماتنا المالية بطريقة تسمح بمواءمة نجاح علاماتنا التجارية مع النجاح المالي لعملائنا.

وقال أحمد خضر خان، الرئيس التنفيذي لشركة ضمان للاستثمار: تمكنت شركة ديم للتمويل من بناء محفظة منتجات قوية، وهي تتمتع بالأسس التكنولوجية اللازمة لإطلاق منتجات وخدمات مالية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة للعملاء من الأفراد والشركات. ولم يتضمن الإعلان عن الصفقة الكشف عن شروط عملية الاستحواذ على شركة ديم للتمويل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز