«سكاي جو» تنطلق في سماء أبوظبي للنقل بالدرونز

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت شركة إثمار القابضة بالشراكة مع كل من أبيكس الوطنية للوجستيات وأفيرو للتكنولوجيا، شركة «سكاي جو SkyGo» اللوجستية المتخصصة في نقل البضائع باستخدام أحدث تقنيات الطائرات بدون طيار «الدرونز» انطلاقاً من إمارة أبوظبي، وذلك سعياً لتطوير حلول مبتكرة ضمن أحدث التقنيات لمواجهة التحديات الخاصة بقطاع النقل وخدمات التوصيل.

وتهدف شركة SkyGo إلى إحداث نقلة نوعية من خلال توفير وسائل أكثر فعالية من حيث التكلفة وأكثر أمناً واستدامة، حيث تنطلق بشبكة مكونة من 40 محطة لخدمة القطاع الصحي في عام 2022 وذلك سعياً لدعم الوضع الراهن من خلال تسهيل عملية تقديم الرعاية الصحية في الإمارة عبر شبكة مشتركة للطائرات بدون طيار.

وقال سلطان الظاهري، عضو مجلس إدارة تنفيذي في شركة SkyGo: «يسعدني أن أعلن عن الشراكة الجديدة مع كل من شركة إثمار وأبيكس الوطنية للوجستيات وأفيرو، باعتبارها انطلاقة نوعية في الخدمات اللوجستية والتوريد والتوزيع التي نسعى من خلالها في المرحلة القادمة للتوسع في القطاعات الأخرى على المستويين المحلي والإقليمي، والتي سيتم الإعلان عنها قريباً، وذلك سعياً لتقديم أفضل خدمات النقل الجوي باستخدام الطائرات بدون طيار».

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