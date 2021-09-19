«سيدات أعمال عجمان» يعزز التعاون مع «سعادة المتعاملين» بوزارة تنمية المجتمع

المصدر: عجمان - البيان

استقبل مجلس سيدات أعمال عجمان وفداً من مركز سعادة المتعاملين التابع لوزارة تنمية المجتمع في عجمان، لبحث أطر التعاون المشترك وفتح قنوات لتبادل الخبرات وتنظيم الفعاليات المشتركة الداعمة لتوجهات الطرفين.

وكان في استقبال الوفد الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، وترأس الوفد هناء صوينع السويدي، مديرة مركز سعادة المتعاملين بحضور فاطمة الرئيسي، رئيس قسم البرامج والتوعية في مركز سعادة المتعاملين التابع لوزارة تنمية المجتمع.

وقام الوفد بجولة ميدانية في مركز عجمان لريادة الأعمال، واطلع على أبرز الفرص والمنصات التسويقية التي يوفرها المركز لأصحاب وصاحبات الأعمال، ودور المركز في استدامة المشاريع وتحويل الأفكار لمشاريع قائمة نظراً لما يوفره مركز عجمان لريادة الأعمال من مزايا ومقومات.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة، حرص المجلس على لتعزيز الشراكة والتعاون مع كل الجهات الحكومية والخاصة لتوفير خدمات ذات قيمة مضافة لعضواته ورائدات الأعمال بشكل عام، واطلع الوفد على خدمات المجلس ومنها رخصة بدايات وأنواع عضوية المجلس «الفضية، الذهبية، البلاتينية والفخرية»، إلى جانب برامج تطوير المهارات والقدرات ومنها الملتقيات والندوات والمعارض والتدريب والزيارات الميدانية للاطلاع على أفضل الممارسات.

وناقش الحضور سبل التعاون والشراكة بشكل خاص في النسخة الثانية من البرنامج الوطني إشراقة، ودور البرنامج في الارتقاء بالمشاريع الرائدة وتسليط الضوء على التجارب الناجحة والمشاريع الملهمة بهدف تكريم تلك المشاريع وتعميمها.

من جانب آخر، أبرم مجلس سيدات أعمال عجمان مذكرة تفاهم مع شركة «دكتور بي باور»، بهدف تطوير العلاقات الثنائية ودعم فرص التعاون بين الطرفين، وتقديم الخدمات الموجهة إلى أصحاب المشاريع وتبادل الخبرات بما يخدم أهداف وتوجهات الطرفين.

وقع المذكرة الدكتورة آمنة خليفة آل علي والدكتور باسم البطة مدير شركة «دكتور بي باور»، حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون والتنسيق ما بين الطرفين، وبحث آفاق التعاون في وضع الخطط الترويجية واستثمار قنوات التواصل الاجتماعي للإعلان عن برامج الطرفين والتسويق لها في المجتمع المحلي.

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