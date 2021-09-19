كمبينسكي مول الإمارات ينقل أجواء «آسبن» الألمانية إلى قلب دبي

المصدر: دبي - البيان

دعت إدارة فندق كمبينسكي مول الإمارات سكان الإمارات وزوارها الباحثين عن عطلة صيفية فريدة إلى تسجيل الوصول في الفندق للحصول على عطلة عصرية لا مثيل لها، من خلال شاليه «آسبن» الشهير للتزلج والمكون من ثلاث غرف للنوم وشاليه «آسبن» الراقي بإطلالة على المسبح، يمنحك استراحة مثالية من الحياة الصحراوية، حيث تقضي لحظات سحرية مستوحاة من مناظر الشتاء الثلجية والحياة الساحلية الأوروبية.

وسيعيش النزلاء المقيمون في شاليه «آسبن» للتزلج والمطل على منحدرات «سكي دبي» المغطاة تماماً بالثلوج، تجربة تأخذهم إلى مكان أكثر برودة، حيث المدفأة التي تصدر صوت طقطقة الحطب المحترق، والديكور الريفي الأصلي الذي يزيد من إحساس الهروب من الواقع.

ونظراً لأن شاليه «آسبن» للتزلج هو تجربة فريدة من نوعها لا يمكن العثور عليها إلا في فندق كمبينسكي مول الإمارات، فهو الوجهة المثالية لقضاء عطلة تحتاجها الأسرة بشدة والتي وإن كانت لا تبعد سوى مسافة قصيرة بالسيارة من المنزل فإنها بعيدة كل البعد عن حرارة ورطوبة شهور السنة الأكثر حرارة.

ويمتد شاليه «آسبن» للتزلج على ثلاثة طوابق فسيحة، لذا فإنه يتيح للنزلاء الاستمتاع بمشاهدة أحد أكبر منحدرات التزلج الداخلية في العالم، في حين يمكنهم كذلك التمتع بإطلالات أخّاذة على أفق المدينة الشهير. تشتمل وسائل الراحة الفاخرة على سلالم فخمة وثلاثة حمامات رخامية ذات أحواض استحمام مستقلة ومثالية للحصول على جلسة استرخاء في المياه، إلى جانب توافر مساعد شخصي مخصص تحت الطلب على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع.

وبفضل التصميم الواسع لشاليه «آسبن» للتزلج فإنه يسع لإقامة ستة نزلاء، ولذا فإنه يمنح العائلات أو المجموعات أو الأصدقاء المتلهفين لإرضاء رغبتهم في الحصول على عطلة موسمية دون الاضطرار للسفر خارج البلاد، شعوراً بالراحة وكأنهم في المنزل.

ومن خلال الإقامة في شاليه «آسبن» بإطلالة على المسبح الذي يتميز بالقدر نفسه من الأناقة ولكن ببصمة خاصة مختلفة كلياً فسيكون بالإمكان الوصول مباشرة إلى مسبحين بمساحة شاسعة، مما يجعله الخيار المثالي للأيام المشمسة التي تقضيها مع أحبائك. ويتمتع شاليه «آسبن» بإطلالة على المسبح بديكور يجمع بين أناقة التصميم الجبلي والأجواء الساحلية الهادئة، وهو يحتوي على غرفة نوم فسيحة تتسع لشخصين بالغين وطفلين.

ويتميز شاليه «آسبن» بإطلالة على المسبح بغرفة معيشة منفصلة وغرفة نوم وحمام واسع مُزود بمنتجات هيرميس، إلى جانب توفر خدمة المساعد الشخصي على مدار الساعة، مما يجعله خياراً رائعاً للأشخاص المتلهفين للاستمتاع بأفضل ما يقدمه موسم الصيف في دبي.

ويستطيع الضيوف الذين قاموا بالحجز في شاليه «آسبن» للتزلج وشاليه «آسبن» بإطلالة على المسبح، الاستمتاع بميزات مذهلة تشتمل على الإفطار اليومي في استراحة كبار الزوار، والتسجيل الخاص للوصول والمغادرة، والدخول المجاني لمتنزه «سكي دبي»، وخدمة المساعد الشخصي، والاستضافة من قبل أيقونة كمبينسكي الشهيرة السيدة ذات الرداء الأحمر.

ونظراً لأن فندق كمبينسكي مول الإمارات يتصل بواحدة من أكثر وجهات التسوق المحبوبة في دبي، فإنه يتيح كذلك للضيوف إمكانية الوصول إلى بعض العلامات التجارية المعروفة عالمياً، والمتاجر المشهورة وتلك المفضلة في المنطقة، بوجود مئات المحلات ولحظات من التسوق لا مثيل لها لا يفصلك عنها سوى تمشية قصيرة من الفندق في الهواء المكيف.

يستطيع الضيوف الراغبون في حجز شاليه «آسبن» للتزلج وشاليه «آسبن» بإطلالة على المسبح، الاستفادة من أفضل سعر متاح في فصل الصيف بتخفيض حصري بنسبة 20%.

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