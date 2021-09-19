«موانئ أبوظبي» توقع اتفاقية لإنشاء محطة سفن سياحية متطورة في مرسى زايد بالعقبة

المصدر: أبوظبي - وام

وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية مبدئية مع شركة تطوير العقبة تنص على تولي المجموعة إنشاء محطة سفن سياحية متطورة في مرسى زايد بالعقبة في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لتكون بذلك أول منشأة لمجموعة موانئ أبوظبي في المملكة وأول محطة سفن سياحية تابعة لها خارج دولة الإمارات.

وسيتم تطوير محطة السفن السياحية في ميناء العقبة كبوابة رئيسية لاستقبال المسافرين على متن السفن السياحية التي ستؤم منطقة البحر الأحمر لتصبح نقطة جذب لقاطني العقبة وتوفير مجموعة من الخدمات السياحية والتجارية والترفيهية.

كما تم أيضاً توقيع اتفاقية مبدئية أخرى تنص على قيام مجموعة موانئ أبوظبي من خلال ذراعها الرقمية بوابة المقطع، بتطوير نظام مجتمع الموانئ لمنظومة موانئ العقبة بهدف تسهيل التواصل بين كل مشغلي موانئ العقبة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة والهيئة البحرية الأردنية والجمارك والخدمات المساندة والعمليات البرية.

وستقوم مجموعة موانئ أبوظبي بتوظيف خبراتها التجارية واللوجستية الواسعة خلال تعاونها مع شركة تطوير العقبة بهدف نشر هذا النظام المتطور وتعزيز قدرات منظومة موانئ العقبة التقنية والتكنولوجية.

جرى التوقيع على الاتفاقيتين خلال زيارة لوفد أردني رفيع المستوى إلى أبوظبي برئاسة عطوفة رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف البخيت.. حيث إن هذه الخطوات تعد الأولى ضمن سلسلة من الشراكات الاستراتيجية المستقبلية المزمع إبرامها بين الجانبين.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي - مجموعة موانئ أبوظبي: «يشكل إنشاء وتشغيل محطة السفن السياحية الجديدة في مرسى زايد إنجازاً كبيراً لقطاع السياحة والرحلات البحرية المتنامي في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وهو الأول ضمن سلسلة مشاريع تطويرية نعتزم تنفيذها مستقبلاً. سنقوم في إطار التزامنا بدعم تطوير القطاع البحري في المملكة بتوظيف قدراتنا الرقمية التي توفرها شركة بوابة المقطع، بهدف نشر نظام مجتمع الموانئ في منظومة موانئ العقبة، والذي يساعد في تسريع العمليات المتعلقة بجودة الأعمال والارتقاء بمستويات التبادل التجاري في الأردن».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، حسين الصفدي: في إطار التعاون بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات الشقيقة، يسرنا التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي، والتي أكدت قدرتها على دعم وتطوير القطاع البحري من خلال خططها ومشاريعها التطويرية الطموحة في قطاع الموانئ بإمارة أبوظبي وحول العالم. ويعد تطوير محطة السفن السياحية في العقبة داعماً مهماً لنمو القطاع السياحي في المملكة، والذي بدوره سيقوم بتقديم مجموعة واسعة من المرافق والخدمات وتسهيل حركة المسافرين القادمين على متن السفن السياحية من دول حوض البحر الأبيض المتوسط وأوروبا لزيارة المثلث الذهبي «البتراء - وادي رم - العقبة»، وهو من أهم الوجهات السياحية في الأردن.

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