جمارك دبي تكرم الفائزين بالنسخة الرابعة من جائزة المبتكر

المصدر: دبي - البيان

نظمت جمارك دبي حفلاً افتراضياً لتكريم أصحاب الفرص الابتكارية الفائزة في النسخة الرابعة لمسابقة «المبتكر»، إحدى المبادرات لترسيخ ثقافة الابتكار في العمل الحكومي عبر توفير كل الإمكانيات وتحفيز الكوادر البشرية للخروج بمشاريع مبتكرة، تهدف إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار.

وخلال المسابقة تم استلام 125 فرصة ابتكارية قدمها 38 موظفاً من مختلف الإدارات في الدائرة، وتمت مراجعتها وتقييمها وترشيح 14 فرصة ابتكارية من قبل فريق الابتكار ولجنة الابتكار في الخدمات، وقد تم تصنيف الفرص الابتكارية المقدمة إلى أربع فئات وهي فئة التفتيش الجمركي وفئة الخدمات الجمركية وفئة الكفاءة المؤسسية وفئة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، كما تم إشراك موظفي الدائرة في التصويت للمشاريع المرشحة، حيث صوت 678 موظفاً من الدائرة لهذه الفرص الابتكارية.

وقال أحمد محبوب مصبح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المدير العام لجمارك دبي: تعكس الأفكار الواردة عبر المنصة مدى رغبة الموظفين في الإسهام في عملية الابتكار والتطوير في القطاع الجمركي والأنظمة والخدمات الخاصة به. وترتكز الخطة الاستراتيجية الجديدة لجمارك دبي للأعوام 2021 - 2026 على 5 مبادئ رئيسة هي: الابتكار، الرشاقة، الرقمية، غير تقليدية، رؤية مستقبلية.

منصة تفاعلية

وقال الدكتور حسام جمعة محمد مدير إدارة ابتكار الخدمات في جمارك دبي: منصة المبتكر الذكية منصة تفاعلية تتيح لموظفي جمارك دبي المشاركة في تطوير الفرص الابتكارية من خلال تبادل الآراء البناءة ومناقشة مواضع القوة والضعف فيها، حيث يتم تقييم الفرص المستلمة بشكل إلكتروني ذكي من قبل لجنة تتكون من خبراء تقنيين وجمركيين ومتخصصين في مجال الابتكار استناداً على مصفوفة تقييم محددة، بالإضافة إلى إشراك جميع الموظفين في عمليات التقييم والتصويت ومناقشة الفرص الابتكارية المقدمة بطريقة تفاعلية ذكية، ليتم اختيار أفضل الفرص الابتكارية والعمل على تطويرها وتطبيقها باشراك المعنيين.

كما تعتمد المنصة خطة متكاملة لتشجيع الموظفين على المشاركة الفاعلة من خلال تعزيز روح التنافس الإيجابي بينهم ومنح نقاط وأوسمة إلكترونية تضاف إلى الملف الشخصي للموظف، وتم إطلاق عدة مسابقات عبر المنصة من خلال طرح مواضيع وتحديات ذات أهمية على الساحة المحلية والعالمية، مثل إكسبو 2020 والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.

تكريم الفائزين

وحصل على المركز الأول في فئة التفتيش الجمركي إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين من خلال مبادرة الاشتباه الميداني بنظام الواقع الافتراضي، وفي فئة الخدمات الجمركية حل بالمركز الأول محمد أبو رتيمه من إدارة ابتكار الخدمات من خلال مبادرة تطبيق الخبير الذكي، وفي فئة الكفاءة المؤسسية فاز بالمركز الأول سلطان الزرعوني من إدارة البيانات الجمركية من خلال مبادرة مستشعر البيانات الجمركية، وفي فئة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة فاز أحسن بهاتي من إدارة ابتكار الخدمات بالمركز الأول من خلال مبادرة الواقع المعزز الأساسي لتسجيل حقوق الملكية الفكرية.

وتم تكريم الإدارات الأكثر مشاركة في منصة المبتكر الذكية وهي إدارة البيانات الجمركية وإدارة التعرفة والمنشأ وإدارة المراكز الجمركية البحرية وإدارة ابتكار الخدمات وإدارة تقنية المعلومات. بالإضافة إلى تكريم الموظفين الأكثر تفاعلاً ومشاركة في منصة المبتكر الذكية وهم عابد إبراهيم من إدارة التعرفة والمنشأ وفهد عثمان من إدارة ابتكار الخدمات ووداد علي وسلطان الزرعوني ومنيرة حسن من إدارة البيانات الجمركية.

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