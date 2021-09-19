9.19 مليارات درهم التجارة الخارجية لرأس الخيمة في 7 أشهر

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

كشفت إحصائيات مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات الصادرة عن دائرة جمارك رأس الخيمة، عن نمو حجم التجارة الخارجية في الإمارة إلى 9 مليارات و193 مليون درهم منذ بداية العام وحتى شهر يوليو، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2020 التي سجلت 8 مليارات و739 مليون درهم.

وارتفعت قيمة صادرات رأس الخيمة خلال 7 أشهر إلى 5 مليارات و169 مليون درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت 4 مليارات و661 مليون درهم، فيما انخفضت قيمة إعادة التصدير إلى 668.9 مليون درهم، مقارنة بـ 794.8 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وزادت قيمة الواردات إلى 3 مليارات و349 مليون درهم، مقارنة بـ 3 مليارات و284 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وشهد حجم التجارة الخارجية من صادرات وواردات وإعادة تصدير صعوداً تدريجياً منذ بداية العام الجاري، حيث سجل شهر يناير ملياراً و105 ملايين درهم، وفبراير ملياراً و76 مليون درهم، ومارس ملياراً و296 مليون درهم، وبلغت القيمة في شهر أبريل ملياراً و202 مليون درهم، وواصلت النمو بتسجيل مليار و463 مليون درهم في مايو، ومليار و708 ملايين درهم خلال شهر يونيو، وتراجعت في يوليو إلى مليار و266 مليون درهم.

وأكدت قطاعات إمارة رأس الخيمة أداءها القوي عبر التجارة الخارجية رغم تأثير جائحة (كوفيد19) على عمليات التصنيع والتجارة بين بلدان العالم، واستمرار الإجراءات الاحترازية التي طبقتها غالبية دول العالم للحد من تفشي الوباء، حيث بلغ عدد السفن التي تعامل معها ميناء صقر في رأس الخيمة 1466 سفينة منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو، بمعدل 732 سفينة مغادرة للميناء بلغت حمولتها 32 مليوناً و603 آلاف و433 طناً من السلع في الإمارة، في المقابل بلغ حجم السلع التي استقبلها الميناء مليوناً و532 ألفاً و554 طناً، وقامت بنقلها 734 سفينة.

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