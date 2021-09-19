مهرجان دبي للمفروشات يقدّم أفضل عروض تجهيزات المنازل في دورته الثالثة

المصدر: دبي - البيان

يعود مهرجان دبي للمفروشات خلال دورته الثالثة ليقدّم أفضل العروض الترويجية على أحدث قطع الأثاث والتجهيزات المنزلية والإكسسوارات، بالإضافة إلى منح المتسوقين فرصة الحصول على النصائح المهمة من الخبراء في هذا المجال حول الديكورات الداخلية والخارجية للمنازل والشقق والحدائق والساحات الخارجية.

ويقدّم المهرجان الذي ينطلق يوم الأحد 19 سبتمبر ويستمر حتى الخميس 30 سبتمبر تجارب مميزة، حيث يتيح لسكان وزوار دبي اختيار ما يناسبهم من المفروشات، سواء لتأثيث منزل الأحلام أو تجديد ديكورات منازلهم مع مجموعة كبيرة من العروض الترويجية والسحوبات والأفكار المميزة.

وتلتزم جميع المتاجر ومراكز التسوق المشاركة في مهرجان دبي للمفروشات، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بإجراءات ومعايير الصحة والسلامة بما فيها التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وتسلّط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الضوء على مجموعة من أفضل العروض والفعاليات التي يقدّمها مهرجان دبي للمفروشات.

تجديد ديكورات المنزل

يمكن لزوار متاجر بوتري بارن وبوتري بارن كيدز وويست إلم، الفوز بفرصة لتجديد ديكورات منازلهم بقيمة 20 ألف درهم إماراتي. ويقدم كل متجر خدمات التصميم الداخلي المجانية بإشراف الخبراء لمساعدة المستأجرين أو المالكين في الحصول على منزل الأحلام.

وتدعو متاجر سيدار في دبي فستيفال سيتي، ودبي فستيفال بلازا العملاء للمشاركة في السحوبات للفوز بفرصة مجانية لتجديد ديكورات المنزل بقيمة إجمالية تبلغ 5000 درهم، حيث سيفوز ستة متسوقين بفرصة لتجديد ديكورات منازلهم عند زيارة تلك المتاجر التي تقدّم تخفيضات بنسبة 25 إلى 50 بالمئة على الستائر وورق الجدران طيلة فترة المهرجان.

وتقدم متاجر انديجو ليفينج في شارع الشيخ زايد وشارع الوصل للمتسوقين قسائم بقيمة 1000 درهم مع كل عملية شراء بقيمة 5000 درهم، مما يتيح لهم فرصة مثالية لتسوق قطع الأثاث والإكسسوارات المميزة.

ويمكن لزوار متجر ويليامز سونوما في دبي مول الفوز بقسائم هدايا بقيمة 1000 درهم صالحة للاستخدام في المتجر، حيث يعتبر المتجر المتخصص بأحدث أدوات المطبخ والمفروشات المنزلية من أبرز الجهات المشاركة في المهرجان.

ومن جهتها تقدم متاجر هومز آر أس عرض «تسوق واربح» المميز بعنوان «ديزاند ويز لوف»، وعرض استرداد نصف القيمة خلال مهرجان دبي للمفروشات.

ويأتي العرض بإلهام من أفكار روانا وهدى، وهما من أبرز مشاهير التواصل الاجتماعي في دبي، حيث يمكن لزوار فروع هومز آر أس في جميع أنحاء الإمارة الفوز بقسيمة هدايا بقيمة 500 درهم عبر تزيين ركن في منزلهم باستخدام القطع التي تم شراؤها من المتجر، ومشاركة الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي مع الإشارة إلى حسابات @homesrusstores و@dsssocial واستخدام هاشتاغ #مهرجان_دبي_للمفروشات.

سيتم اختيار ثلاثة فائزين يومياً من 19 إلى 26 سبتمبر، وسيتم الإعلان عن أربعة فائزين يومياً من 27 إلى 30 سبتمبر. بينما يتيح عرض استرداد نصف القيمة للعملاء الذين ينفقون أكثر من 500 درهم في متاجر هومز آر أس استرداد نصف المبلغ على شكل قسائم صالحة للاستخدام في المتجر.

ويمكن لسكان وزوار دبي الذين ينفقون 100 درهم كحد أدنى في متاجر هوم ستورز في فستيفال بلازا جبل علي محاولة فك الرموز للحصول على فرصة الفوز بجوائز نقدية بقيمة 250 ألفاً، و70 ألف درهم، حيث يمكن للمتسوقين إجراء عدد غير محدود من المحاولات للفوز بالجائزة النقدية الكبيرة. كما تقدم متاجر هوم ستورز للمتسوقين عرضاً مميزاً في عطلة نهاية الأسبوع من 23 إلى 25 سبتمبر، وتتيح لهم استرداد 10 % من مشترياتهم التي تزيد قيمتها على 5 آلاف درهم.

ويتيح المهرجان لزوار مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة الفرصة لكسب نقاط شير، حيث يمكن لأعضاء برنامج شير كسب 5 أضعاف النقاط عند إنفاق مبلغ 300 درهم أو أكثر في متاجر المفروشات والتجهيزات والإكسسوارات المنزلية، ويمكنهم الدخول في السحوبات للفوز بفرصة من أصل اثنتين لتجديد ديكورات المنزل بقيمة 50 ألف درهم.

ويقدم هوم سنتر خلال مهرجان دبي للمفروشات تخفيضات بنسبة 25 إلى 70 بالمئة على مجموعة واسعة من قطع الأثاث والإكسسوارات المنزلية ومنتجات الأطفال، حيث يمكن للعملاء الذين ينفقون أكثر من 250 درهماً الفوز بفرصة لتجديد ديكورات غرف المعيشة بإشراف خبير ديكور داخلي.

كما تشمل عروض بلومينغديلز خلال مهرجان دبي للمفروشات تخفيضات بنسبة 30 بالمئة على مجموعة مختارة من التجهيزات والمفروشات والإكسسوارات المنزلية في متجر العلامة بدبي مول.

كما يمكن للجمهور الاستفادة من عرض «نيو موفر» المصمم خصيصاً لمهرجان دبي للمفروشات، حيث يتيح تخفيضات إضافية، وخدمات استشارية من خبراء التصميم لمساعدة المستأجرين ومالكي المنازل على إعادة تصميم منازلهم.

وسيعمل خبراء الديكور بشكل وثيق مع العملاء مقابل رسوم قابلة للاسترداد على قطع الأثاث، حيث تشمل الخدمات المتاحة تخطيط المساحة وتصميم المخططات ثنائية الأبعاد وكولاج الصور واختيار الأثاث، بالإضافة إلى تقديم نصائح حول الإكسسوارات وقطع الديكور وورق الجدران والنوافذ.

وتقدم متاجر جمبو عروضاً وخصومات على أجهزة التلفزيون في إطار فعاليات مهرجان دبي للمفروشات، حيث يمكن للمتسوقين توفير ما يصل إلى 1999 درهماً إماراتياً والحصول على فرصة للفوز بجهاز تلفزيون Samsung 4K وجهاز مكبر الصوت ساوند بار كل يوم من أيام المهرجان.

ويمكن للمتسوقين أيضاً الحصول على خصم بقيمة 250 درهماً من خلال خدمة تسوق الآن وادفع لاحقاً عند الدفع عن طريق سبووتي. كما سيتم توفير هدايا مجانية بما في ذلك Airpod Max وSamsung Soundbars عند الشراء من بعض الأجهزة المحددة.

الفعاليات والأنشطة

ينطلق أرتي، أكبر سوق للفنون والأزياء والحرف اليدوية في الإمارات العربية المتحدة، في مركز تايمز سكوير في 24 سبتمبر في إطار فعاليات مهرجان دبي للمفروشات، حيث يمكن للمتسوقين اختيار الإكسسوارات والقطع المصممة يدوياً لتزيين منازلهم.

ويسلط السوق، الذي يستمد اسمه من عبارة حرفيي الإمارات، الضوء على الفنون والأزياء والحرف اليدوية والأطعمة المصنوعة يدوياً في الإمارات بتوقيع البائعين أنفسهم. ويُعتبر السوق وجهة مثالية لاقتناء القطع الفريدة والحصرية، وكذلك الحصول على أفكار التصميم المميزة، وذلك من الساعة 10 صباحاً حتى 6 مساءً.

إلى ذلك تقدّم متاجر ذا ون عبر كافة فروعها في دبي تخفيضات مجزية تصل حتى 70 بالمئة على مجموعة محددة من قطع الأثاث والإكسسوارات خلال فترة المهرجان، فيما تتيح للمتسوقين الحصول على قطع الأثاث التي تحمل مشاكل طفيفة بتخفيضات تصل حتى 75 بالمئة.

ومن 19 إلى 22 سبتمبر، يقدم متجر ذا ون في مول الإمارات عرضاً مميزاً كل يوم على تشكيلة من المنتجات الخاصة، حيث يمكن لزوار المتجر خلال المهرجان الدخول في السحب للفوز بقسيمة هدايا بقيمة 10 آلاف درهم عند إنفاق مبلغ 1000 درهم، بالإضافة إلى إمكانية الفوز بقسائم هدايا بقيمة 1000 كجزء من مسابقة فايند يور بوربوس التي تقام في فرع المتجر في مول الإمارات.

ويستضيف متجر ذا ون القوز ورش عمل مخصصة للديكور على أساس أسبقية الوصول، حيث يقدم ورشة لتنسيق طاولة الطعام في 20 سبتمبر، وورشة لتزيين الصوفا في 22 سبتمبر، بالإضافة إلى جلسة لترتيب الأسرة في 27 سبتمبر. تستمر جميع الورش لمدة ساعة واحدة، ويمكن للمهتمين بالحضور التسجيل مسبقاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

عروض التجزئة

يتيح دبي فستيفال سيتي مول للمتسوقين استرداد مبلغ نقدي بقيمة 10 % من كافة عمليات الشراء التي تبلغ قيمتها 1000 درهم أو أكثر في كافة متاجره المخصصة للمفروشات والتجهيزات المنزلية خلال فترة المهرجان تقدّم لوفيرا انتيريرز للمتسوقين قسيمة هدايا بقيمة 500 درهم عند إنفاقهم مبلغ 4,500 درهم.

ويمكن للعملاء الحصول على خدمات تركيب الستائر أو ورق الجدران مجاناً عند إنفاقهم مبلغ 2000 درهم فأكثر، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على سجادة مجانية بقيمة 350 درهماً عند إنفاقهم مبلغ 3000 درهم أو أكثر. فيما يقدم ذا ماترس ستور تخفيضات تتراوح بين 25 و75 %، بينما تقدم متاجر ويست إلم وبوتري بارن وبوتري بارن كيدز تخفيضات تصل حتى 50 %.

كما تتيح متاجر بوتري بارن وبوتري بارن كيدز الفرصة للحصول على منتجات مميزة من خلال عروض «اشتر 2 واحصل على 2» على تشكيلات محددة، بالإضافة إلى تخفيضات بقيمة 30 درهماً على كل عملية شراء بقيمة 100 درهم أو أكثر.

ومن جهتها تقدّم هايما عرض «اشترِ قطعتين واحصل على الثالثة مجاناً» ضمن تشكيلة من مستلزمات الحمام والمنتجات المنزلية الأساسية، بينما تتيح علامة موود تخفيضات تتراوح بين 35 و75 % ضمن متاجرها وعبر موقعها الإلكتروني.

كما يمكن للمتسوقين التمتع بتخفيضات بنسبة 50 إلى 75 % في مؤسسة السالم للسجاد، وتخفيضات بنسبة 30 إلى 70 % في مرينوس للسجاد.

ويقدّم متجر فراتو تخفيضات بنسبة 30 % حتى نفاد الكمية خلال المهرجان، كما يستفيد المتسوقون من تخفيضات بنسبة 35 % عند شراء سرير وفرشة، وتخفيضات بنسبة 25 بالمئة عند شراء سرير أو فرشة فقط.

وتقدّم متاجر ستريسلس تخفيضات بنسبة 25 % خلال دورة هذا العام من المهرجان، بينما تتيح فروع بيتر لايف عروضاً مميزة على أجهزة سيمنز، وسميج، وزانوسي، وجورينيه، بما يشمل تخفيضات بقيمة 50 درهماً عند إنفاق مبلغ يتراوح بين 4000 و6999 درهماً، وتخفيضات بقيمة 2400 درهم عند إنفاق مبلغ 30 ألف درهم أو أكثر.

تشارك انتيريرز في مهرجان دبي للمفروشات مع تشكيلة كبيرة من المنتجات، بما فيها قطع الأثاث والإكسسوارات الفريدة المتوفرة بأفضل الأسعار مع تخفيضات من 30 إلى 55 %. فيما يقدّم هارمن هاوس خلال المهرجان عرضاً خاصاً على أجهزة تلفاز سامسونغ بأسعار تبدأ من 699 درهماً و999 درهماً و2999 درهماً.

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