إطلاق سوق إلكتروني للتجارة بين الشركات وربط موردي الأغذية المحليين مع المطاعم والفنادق

المصدر: دبي - البيان

أعلنت SupplyMe، السوق الإلكتروني الجديد للتجارة بين الشركات وربط موردي الأغذية المحليين مع المطاعم والفنادق والمقاهي ومحلات السوبر ماركت وغيرها من شركات خدمات الطعام من جميع الأحجام، إطلاق منصتها رسمياً في الإمارات لمساعدة شركات صناعة المأكولات والمشروبات على تحقيق النجاح والازدهار في رحلتها نحو التحول الرقمي وعلى توفير تجربة شراء أفضل للعملاء.

وتبلغ القيمة العالمية لسوق المبيعات بين الشركات 7.7 تريليونات دولار، مقابل 2.3 تريليونات دولار من التجارة بين الشركات والمستهلكين. وقدّر المنتدى الاقتصادي العالمي حجم سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات لعام 2020 بنحو 27.2 مليار دولار، كما شهد تمويل الشركات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً بنسبة 380٪ في الربع الثاني من عام 2021 مقابل الربع الثاني من العام الماضي، ومعدل زيادة مقابل ثماني صفقات في الربع ذاته.

ويركز تطبيق SupplyMe المتوفر في متجري غوغل وأبل على قطاع الفنادق والمطاعم، أحد القطاعات الأسرع نمواً في المنطقة. ونظراً لأن التباعد الاجتماعي قد جعل التواصل غير التلامسي المعيار الجديد للمعاملات، تُعدّ الأسواق الإلكترونية الحل المثالي لمساعدة هذا القطاع على تبسيط عملياته وتلبية أنماط الاستهلاك والشراء سريعة التغير.

وتعمل منصة SupplyMe كواجهة متكاملة لتمكين الموردين من عرض منتجاتهم بفعالية، اكتساب عملاء جدد، وتسهيل وصولهم إلى كل الأنشطة المتعلقة بالمبيعات، وتبسيط عملية تحديث العروض الترويجية، والقدرة على وضع نماذج أسعار مرنة. والأهم من ذلك، توفير منصة آمنة لإدارة المعاملات والمدفوعات بسهولة مع الحد من الاعتماد على الإجراءات الورقية.

وبالنسبة للعملاء، تسعى منصة SupplyMe إلى تحسين سوق المأكولات الإلكتروني بين الشركات لتبسيط وتسريع عملية الشراء دون أي مكالمات هاتفية أو إجراءات ورقية، كما يوفر التطبيق لشركات المأكولات والمشروبات نظرة فورية وشاملة على ما يقدمه السوق، وخيارات واسعة من المنتجات لتكون النتيجة تجربة عملاء فائقة دون التقيد بالمخزون أو بمتطلبات الخدمات اللوجستية. ومع استخدام الحلول التكنولوجية الذكية مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، تساعد الأسواق الإلكترونية الشركات على تحديد أنماط الشراء والطلبات المتكررة لتسهيل وتسريع إتمامها بشكل فعّال. هذا وتقدم تحليلات البيانات في قطاع المأكولات والمشروبات مزايا كثيرة من أبرزها القدرة على تقييم البائعين وتحليلات الإنفاق والتنبؤ بالطلبات.

وخلال المرحلة التجريبية من الإطلاق، نجحت منصة SupplyMe بتلبية متطلبات عملائها من الشركات في الإمارات، وتهدف الشركة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة إلى توسيع وجودها في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وعلى رأسها السعودية.

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