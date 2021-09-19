إرنست ويونغ: صفقات اكتتابات كبرى متوقعة خلال النصف الثاني في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

قال ماثيو بنسون رئيس خدمات استشارات الصفقات والاستراتيجيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إرنست ويونغ، إن هناك استعدادات تجري الآن لتنفيذ العديد من صفقات اكتتابات كبرى متوقعة خلال النصف الثاني من هذا العام، لا سيما في الإمارات والسعودية، ما يدل على وجود مجموعة قوية من الشركات التي تفكر بطرح أسهمها للاكتتاب العام.

وأضاف: لا نزال متفائلين تجاه نشاط الاكتتاب العام في المنطقة، وخاصة في ظل التحسن المستمر في الظروف الاقتصادية والاستقرار في المنطقة، إلى جانب الأداء القوي لأسعار النفط حتى تاريخه من عام 2021.

وأظهر تقرير إرنست ويونغ (EY)، حول نشاط الاكتتابات العامة للربع الثاني 2021 بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى تسجيل 4 صفقات في النصف الأول من هذا العام، بقيمة إجمالية بلغت 425.8 مليون دولار، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 48 % على صعيد القيمة، مقارنة بالفترة نفسها 2020. بينما كان عدد الصفقات مطابقاً لما شهدته الفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي الإمارات، يستعد سوق أبوظبي للأوراق المالية حالياً، لاستقبال عدة اكتتابات عامة أولية. وتدرس شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وأوراسكوم إنترناشيونال، إدراج مشروعهما المشترك، شركة فيرتيجلوب. كما أعلنت أدنوك، من جانبها، بيع حصة أقلية في وحدة الحفر التابعة لها في صفقة اكتتاب عام، تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار. وكانت شركة الياه للاتصالات الفضائية، أنجزت اكتتابها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في الربع الثالث من عام 2021، وجمعت 731 مليون دولار.

وأبرز التقرير، تصدر الإمارات الزيادة في أنشطة الاستحواذ لأغراض خاصة على صعيد المنطقة. وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت أنغامي، منصة البث الموسيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي يقع مقرها الرئيس في أبوظبي، نيتها طرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة ناسداك، من خلال الاندماج مع شركة الاستحواذ لأغراض خاصة، فيستاس ميديا أكويزشن كومباني، في صفقة تبلغ قيمتها 220 مليون دولار.

أما عن أحدث أنشطة الاستحواذ لأغراض خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد تمثل في إطلاق ثالث شركة يونيكورن في المنطقة، حيث أعلنت شركة «سويڤل» لحلول النقل الجماعي والتنقل المشترك، ومقرها دبي، خططها لطرح أسهمها للتداول العام، من خلال اندماجها مع شركة كوينز غامبيت غروث كابيتال، بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار. من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم سويفل في بورصة ناسداك، بمجرد اكتمال الصفقة في الربع الرابع 2021. وستجعل هذه الصفقة من شركة سويفل، ثاني شركة تكنولوجيا ناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتم طرح أسهمها للاكتتاب العام، عبر شركة استحواذ أغراض خاصة، بعد صفقة أنغامي، التي مهدت الطريق لهذه الصفقات، وسلطت الضوء على الطموحات العالمية لبعض الشركات التي تتخذ من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقراً لها.

كما شاركت صناديق ثروة سيادية من المنطقة، في صفقات استحواذ لأغراض خاصة في الأسواق الأمريكية. ومن الأمثلة على ذلك، قيام شركة مبادلة للاستثمارات المالية، بتأسيس شركة «بلو ويل أكويزيشن كوربوريشن آي»، لاستهداف الشركات العاملة في مجال الإعلام والترفيه.

نشاط قوي عالمياً

عالمياً، ظل الأداء التقليدي للاكتتابات العامة قوياً، بعد موجة الزخم التي شهدها الربع الأول 2021. وشهد الربع الثاني 2021، تسجيل 597 اكتتاباً أولياً، بعائدات إجمالية 111.6 مليار دولار، بزيادة نسبتها 206 ٪، من حيث عدد الصفقات، و166 ٪ من حيث القيمة، مقارنة بالربع الثاني 2020. كما تميز هذا الربع بأنه الأكثر نشاطاً من حيث أعداد الصفقات وعائداتها على مدى العشرين عاماً الماضية، محطماً الرقم القياسي السابق، الذي تم تسجيله في الربع الثاني 2007، من خلال 522 اكتتاباً، بقيمة 87.6 مليار دولار.

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