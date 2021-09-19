حياة ريجنسي تفتتح أحدث فنادقها قرب أهرامات الجيزة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة حياة للفنادق عن افتتاح فندق حياة ريجنسي غرب القاهرة، ويمثل الفندق المؤلّف من 250 غرفة عودة حياة إلى القاهرة ويعزّز حضورها التجاري المتنامي في شمال أفريقيا. وانسجامًا مع رؤية علامة حياة ريجنسي، تم تصميم الفندق مع وضع الإنتاجية في صلب الأولويات لضمان تقديم تجارب سلسة وديناميكية للمسافرين من رواد الأعمال والسياح على حد سواء.

يحتلّ فندق حياة ريجنسي غرب القاهرة موقعًا ملائمًا في منطقة بيراميدز هايتس بيزنس بارك. وبفضل قربه من المراكز التجارية ومراكز التسوق الضخمة وأبرز نقاط الجذب السياحي في مصر مثل أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، يُعدّ الفندق بمثابة وجهة رئيسية للاجتماعات والفعاليات والمسافرين.

وتعليقًا على الافتتاح، قال طارق المصري، المدير العام لفندق حياة ريجنسي غرب القاهرة: «نحن فخورون بافتتاح الفندق رسميًا، ونتطلع إلى الترحيب بالضيوف ضمن غرفنا العصرية وفسحاتنا المتنوعة. يقع فندق حياة ريجنسي غرب القاهرة على تلّ مرتفع يطل على المدينة وأهرامات الجيزة العظيمة، مما يوفر أجواءً مثالية لاجتماعات العمل والإقامات المريحة على حد سواء».

غرف الضيوف العصرية

يضم فندق حياة ريجنسي غرب القاهرة 250 غرفة عصرية تشمل 26 جناحًا. ولأول مرة في القاهرة، يضمّ الفندق غرف سبا تتميز بجلسات التدليك ووسائل الراحة مثل حوض الاستحمام الساخن والساونا وطاولة المساج في الغرفة.

يعكس التصميم الداخلي لكل غرفة الثقافة المصرية حيث تمتد النوافذ من الأرض إلى السقف وتطل على أهرامات الجيزة أو على مسبح الفندق وحدائقه المورقة، كذلك تحتوي الغرف المجهزة بأحدث التقنيات ووسائل الراحة على مرايا ذكية وأدوات تحكم بالإضاءة «ليد»، وبإمكان الضيوف أيضًا حجز غرفة نادي ريجنسي وترقية إقامتهم من خلال إمكانية الوصول الحصري إلى صالة نادي ريجنسي. في الصالة، يتسنى للضيوف الاستمتاع بفطور مجاني يوميًا وبالمشروبات طوال اليوم وبالكوكتيلات والمقبلات عند المساء.

المطاعم الراقية

يتميز فندق المدينة الجديد، حياة ريجنسي غرب القاهرة، بتجارب تناول الطعام العالمية المستوى. إذ تقدّم منافذ الضيافة الثمانية كل أصناف المأكولات والمشروبات بدءًا من الأطباق المحلية وصولاً إلى نكهات المطابخ العالمية.

ولأولئك الذين يبحثون عن تجربة طهي فريدة من نوعها، يمكنهم زيارة مطعم بارانكو لتجربة المأكولات اليابانية والبيروفية الراقية، والأطباق الإقليمية التقليدية والعصرية أثناء الاستمتاع بالموسيقى المبهجة. أما بارك فود هول، فيقدّم ألذّ مأكولات الشوارع الأوروبية التقليدية، في حين يقدّم ذا ماركت الوجبات الطازجة والصحية والمشروبات المنعشة على مدار 24 ساعة في اليوم.

كذلك فإن فندق حياة ريجنسي غرب القاهرة هو أول فندق في مصر يضم مقهى ستاربكس الذي يقدّم للضيوف مختلف أنواع القهوة والشاي والوجبات الخفيفة المفضلة لديهم.

وعند المسبحين، يقدم ركن مشروبات المسبح وجبات خفيفة سريعة ومشروبات منعشة. وفي الوقت نفسه، يعدّ ركن مشروبات الصالة الوجهة المثالية للتجمعات الصغيرة أو اجتماعات العمل أو الاسترخاء لتناول المشروبات قبل العشاء. أما ركن مشروبات الشيشة فهو منطقة خارجية تقدم المأكولات المصرية الشرقية وسط أجواء هادئة قبالة الإطلالات على المدينة.

يقع ركن مشروبات هايف بجوار الصالة الرياضية، ويقدّم أطباق البوكيه، ومخفوقات البروتين، والعصائر المغذية قبل التمرين وبعده. هذا وتقع صالة سيتي لاونج العصرية على السطح في الطابق الخامس وتتمتع بأعلى إطلالة على المدينة المتلألئة، وهي عبارة عن ركن مشروبات غير متكلّف يقدم وجبات خفيفة وكوكتيلات وعروضًا ترفيهية.

الاستجمام والعافية

يعتبر فندق حياة ريجنسي غرب القاهرة الفندق المثالي للنزلاء الباحثين عن إقامة هادئة تعزّز الانتاجية، ويضمّ مركزاً للياقة البدنية مجهّزاً بالكامل مع معدات تمارين للقلب بالإضافة إلى مسبح خارجي يمكن التحكّم بحرارته على مدار العام للسباحة والاسترخاء، كما يمكن لضيوف سبا رع الاستمتاع بالساونا أو غرفة البخار، أو الخضوع للعلاجات المريحة في إحدى غرف العلاج السبع، أو الاسترخاء بالجاكوزي.

الفعاليات والاجتماعات السلسة

يقدم فندق حياة ريجنسي غرب القاهرة أحدث تقنيات العرض بزاوية 360 درجة وبدقة عالية في قاعة الاحتفالات الكبرى التي يمكن أن تستوعب ما يصل إلى 500 ضيف على مساحة تمتدّ 4,660 قدمًا مربعة (428 مترًا مربعًا).

إلى جانب مرافق الفندق الواسعة القائمة على التكنولوجيا للاجتماعات والمناسبات، يمكن الاستعانة بفريق محترف للاهتمام بتفاصيل إقامة كل ضيف. تمتدّ قاعات الاجتماعات ومساحات الفعاليات متعددة الاستخدامات على مساحة إجمالية تبلغ 8,900 قدم مربعة.

كذلك يفتخر فندق حياة ريجنسي غرب القاهرة بإحدى أكبر الفسحات الخارجية في القاهرة من فئة الخمس نجوم، قاعة أرينا، وتتميز بإطلالاتها على أهرامات الجيزة وتتسع لما يصل إلى 3,000 ضيف، وهي المكان المثالي للمناسبات الاجتماعية وحفلات الزفاف الكبيرة.

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