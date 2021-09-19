«إمداد» تحصل على 3 عقود بقيمة 90 مليون درهم في شهر

المصدر: دبي- البيان

حققت مجموعة «إمداد»، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة، التي تعزز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية وتتخذ من دبي مقراً لها، علامة فارقة جديدة مؤخراً بتوقيع ثلاثة عقود جديدة في شهر واحد. وقد تم منح العقود لقسم خدمات إدارة المرافق FMS في الشركة من قبل عملاء متميزين في الإمارات العربية المتحدة، في قطاعات التجزئة والرياضة والعقارات، وتبلغ قيمة العقود الإجمالية 90 مليون درهم إماراتي، ما يعكس أداء «إمداد» القوي على الرغم من ظروف السوق الصعبة التي أعقبت الوباء العالمي.

وتعليقاً على الفوز بالعقود، قال جمال عبدالله لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمداد»: «على الرغم من حالة عدم اليقين والتأثيرات الاقتصادية، واصلت «إمداد» تقديم أداء ثابت ومميز، وهو ما يؤكد جودة حلول إدارة المرافق لدينا، وسمعتنا الممتازة في القطاع. علاوة على ذلك، فإن قائمتنا المتزايدة من العملاء المرموقين تعزز مكانة «إمداد» دون منازع باعتبارها الشركة الوحيدة، التي تقدم خدمات إدارة المرافق المتكاملة في الدولة، ما يساعدنا على مواصلة توسيع تواجدنا في جميع أنحاء الدولة».

خطة «إمداد» الشاملة لمواجهة الوباء، واستراتيجيتها القوية لاستمرارية الأعمال، ساعدت في تحقيق نمو ثابت خلال فترة الوباء. وقد جدّد قسم خدمات إدارة المرافق التابع للشركة جميع عقوده الحالية تقريباً، وسجّل أرباحاً أعلى في العام 2020 مقارنة بالعام الذي قبله. وقد تمكنت «إمداد» من إدارة رأس مالها البشري بكفاءة عالية، من خلال نشر أعضاء الفريق وإعادة توزيعهم بسرعة، وذلك بما يتماشى مع احتياجات عملائها، كما أطلقت أدوات رقمية مختلفة لتوفير قدر أكبر من الراحة للعملاء وتحسين الكفاءة التشغيلية لفرق العمل بالشركة. ونتيجة لذلك، ظلت الشركة مزود الخدمة المفضل للبنوك الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وجميع الموانئ البحرية الرئيسية، وعززت وجودها في القطاع الحكومي.

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