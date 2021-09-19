سعيد السويدي رئيساً منتخباً للجنة التعاون الفني التابعة للإيكاو

المصدر: دبي- البيان

انتخب مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، المهندس سعيد محمد السويدي، ممثل دولة الإمارات الدائم لدى الإيكاو، رئيساً للجنة التعاون الفني والدعم التنفيذي التابعة لمجلس المنظمة، وذلك في إطار تنفيذ قرارات الدورة الحالية للمجلس، والتي عقدت برئاسة معالي سيلفاتوري سيسيليا رئيس مجلس منظمة الإيكاو، وحضور ممثلي الدول الأعضاء في المجلس، والبالغ عددها 36 دولة، وذلك بمقر المنظمة بمدينة مونتريال - كندا.

وتعنى اللجنة التي تم انتخاب المهندس سعيد محمد السويدي، رئيساً لها، بتنفيذ ومتابعة أعمال الذراع الفنية في المنظمة، والمعنية بتطوير قطاع الطيران في الدول الأعضاء فيها.

وجاء هذا الانتخاب، ليؤكد على مكانة الدولة الهامة والمتميزة في قطاع الطيران المدني على المستوى الدولي، وتقديراً للجهود الحثيثة والدائمة التي تقدمها الهيئة العامة للطيران المدني، لتعزيز العمل المشترك مع جميع دول العالم، ودعم مبادرات الإيكاو، لما يسهم في ارتقاء قطاع الطيران المدني عالمياً. هذا، ويشغل السويدي على المستوى الإقليمي أيضاً، رئاسة لجنة الخبراء العرب في المنظمة العربية للطيران المدني منذ عام 2016.

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