"ماي دبي" تطلق أسرع خط إنتاج للمياه المعبأة في المنطقة

المصدر: البيان

أعلنت "ماي دبي"، شركة مياه الشرب المعبأة المملوكة بالكامل من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي، عن إطلاقها أسرع خط إنتاج للمياه المعبأة في منطقة آسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا.

وافتتح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، خط الإنتاج الجديد الذي تم إنجازه بالتعاون مع شركة "سيديل" (Sidel)، المزود الرائد لحلول معدات وخدمات تغليف المشروبات والأغذية والمنتجات المنزلية ومنتجات العناية الشخصية بمادة البولي إيثيلين تريفثاليت (PET) والعبوات والزجاج.

وتم تزويد خط الإنتاج الجديد بتقنية "سوبر كومبي" (Super Combi) المتطورة من شركة "سيديل" لتوفير قدرة إنتاجية قصوى تصل إلى 86,000 عبوة في الساعة. وستستفيد شركة "ماي دبي" من هذا الأداء عالي المستوى لتوسيع أعمالها في مجال المياه المعبأة وترسيخ ريادتها في هذا المجال.

وقال معالي الطاير: " جاء إنشاء شركة ومصنع "ماي دبي" لمياه الشرب انسجاماً مع توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة لتوفير مياه الشرب وفق أعلى المعايير العالمية، وجعل دبي ﺍلمدينة الأكثر سعادﺓ على ﻭجه ﺍلأرض للمقيمين والزﺍئرين . ويأتي تعاوننا مع شركة "سيديل" في وقت يتزايد فيه الطلب في المنطقة على منتجات مياه الشرب المعبأة. وسنتمكن من خلال الوصول في وقت أقل إلى الحد الأقصى للإنتاج من تلبية احتياجات المجتمعات المحلية بشكل فعال مع تعزيز التزامنا بمعايير الصحة والسلامة وتخفيض الكلفة. كما يُعد خط الإنتاج الجديد خطوة هامة في إطار جهود الشركة لتقليل هدر الموارد، خاصة أثناء عمليات تعبئة المياه. وتنطوي شراكتنا مع "سيديل" على العديد من المزايا المشتركة التي ستصب في نهاية المطاف في صالح جميع المعنيين الذين يشملون شريحة واسعة من مجتمعنا.".

وأضاف معاليه: "ويمثل الاستثمار في خط الإنتاج الجديد، الوقت المناسب والفرصة الحقيقية لجعل "ماي دبي" العلامة التجارية الأولى في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نتطلع بعد هذه الشراكة إلى تطوير مركز امتياز للمياه المعبأة في منطقة آسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا."

وقد بدأ التعاون بين الجانبين من خلال اختبار شركة "سيديل" التجريبي لمنصة "أداة تحسين الكفاءة"، باعتبارها نظاماً متطوراً لمراقبة خطوط الإنتاج، على خطوط الإنتاج الحالية لشركة "ماي دبي"، حيث أتاحت ثقة الأخيرة بهذه المنصة القدرة أمام شركة "سيديل" لإثبات جدارة تقنيتها "سوبر كومبي"، خاصة فيما يتعلق بتعزيز جهود التحول الرقمي للشركة".

بدوره، قال الكسندر فانت ريت، الرئيس التنفيذي لشركة "ماي دبي": "يحدث خط الإنتاج الجديد عالي السرعة تغييراً ملحوظاً بالمقارنة مع أداء الآلات التقليدية المنافسة في مجال تعبئة المياه، كما أنه يعكس مدى تقديرنا للتقنيات المبتكرة وتطبيقها في مختلف جوانب عملياتنا، في حين يمكننا الابتكار من مواكبة التفضيلات المتغيرة لمتعاملينا بما يعزز تقدمنا على منافسينا في السوق".

من جهته، قال هاربندر كاثوريا، نائب رئيس قسم المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند في شركة "سيديل": "يعد إطلاق أسرع خط إنتاج للمياه المعبأة على مستوى المنطقة في مصنع "ماي دبي"، دليلاً على نجاح التعاون بين شركتين تعملان معاً من أجل تعزيز الكفاءة التشغيلية والإنتاجية بفضل تقنية "سوبر كومبي" المبتكرة من "سيديل". ويعكس العمل مع فريق "ماي دبي" التزامنا بتزويد شركائنا بالحلول المتطورة لضمان تحقيقهم لأهدافهم المؤسسية وتعزيز الأداء ومساعدتهم على تنمية أعمالهم التجارية بطريقة مستدامة، في الوقت الذي يشرفنا أن ننال ثقة "ماي دبي" من خلال تقنياتنا وحلولنا الرقمية."

وتمتاز شركة "ماي دبي" بخبرتها ومعرفتها الواسعة في مجال تعبئة مياه الشرب، حيث تقوم الشركة بالإضافة إلى سوق دولة الإمارات، بتصدير منتجاتها إلى العديد من دول آسيا وأفريقيا وأوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي، وهي شريك "طيران الإمارات" في مجال توفير المياه منذ العام 2015.

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