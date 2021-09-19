3 أسهم تسجل أعلى مستوى في تاريخها

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

سجلت أسهم 3 بنوك مدرجة في أسواق المال المحلية مستويات تاريخية هي الأعلى في تاريخها، بعدما وصلت لأسعار هي الأعلى منذ إدراجها مع تحقيقها مكاسب قياسية منذ بداية العام الجاري

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، حل سهم «الإمارات دبي الوطني» في الصدارة بعدما وصل إلى مستوى 14.25 درهماً بالغاً أعلى مستوياته منذ الإدراج، وتجاوزت مكاسب السهم نحو 38.3% منذ بداية العام الجاري.

وصعد سهم «بنك أبوظبي الأول» إلى 18.7 درهماً وهو أعلى مستوى سعري منذ الإدراج ووصلت مكاسبه لما يناهز 45% منذ بداية العام الجاري، فيما زاد سهم «أبوظبي الإسلامي» لمستوى 5.75 دراهم محققاً أعلى مستوياته منذ فبراير 2020.

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