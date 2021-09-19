دبي وجهة الأثرياء المفضلة

المصدر: (دبي- سيد صالح)

ذكرت مؤسسة «نيو ورلد ويلث» الجنوب أفريقية، أن دبي واحدة من أبرز وجهات العطلات التي يقصدها الأشخاص ذوو الثروات الفائقة من جميع أنحاء العالم.

وأكد التقرير أن دبي واحدة من أكثر الوجهات الشعبية على مستوى العالم للأشخاص فائقي الثراء، وذلك ضمن عدد من وجهات العطلات العالمية الأخرى، ومنها لندن، باريس ونيويورك.

وأضاف أن دبي، هي وجهة العطلات الأكثر شعبية على الإطلاق في المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للأشخاص فائقي الثراء، وتأتي بعدها إسطنبول.

وأفاد التقرير بأن فندقي «برج العرب» و«ون آند أونلي رويال ميراج» في دبي، ضمن أبرز أربعة فنادق يقصدها الأشخاص بالغو الثراء، للإقامة عند قضاء عطلاتهم في المنطقة. ويُقصد بذوي الثروات الفائقة، هم الأشخاص الذين يمتلك الواحد منهم أصولاً مالية سائلة، بخلاف منزله، تتجاوز قيمتها مليون دولار.

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