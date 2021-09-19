استطلاع «البيان»: المدفوعات الرقمية تلغي الوسائل التقليدية خلال سنوات

المصدر: دبي - عمرو عادل

أظهر استطلاع للرأي، على الموقع الإلكتروني لصحيفة «البيان» وحسابها الرسمي عبر «تويتر»، أن أغلبية القراء يرون أن عمليات الدفع الرقمية ستحل بشكل كامل محل الدفع التقليدي في غضون سنوات، ولا سيما مع التراجع الملحوظ والمتواصل في استخدام القنوات التقليدية للدفع.

ورداً على سؤال الاستطلاع مفاده (هل تعتقد أن عمليات الدفع الرقمية ستحل بشكل كامل مكان الدفع التقليدي في غضون سنوات؟)، أبدى 71% من المشاركين في الاستطلاع على موقع «تويتر»، موافقتهم على أن عمليات الدفع الرقمية ستحل محل نظيرتها التقليدية في غضون سنوات، مقابل 29% رفضوا ذلك فيما كشف الاستطلاع عبر موقع «البيان الإلكتروني» أن 64% قالوا نعم، فيما قال 36% لا.

وتعزو «ماكينزي آند كومباني» للاستشارات، التحول الرقمي نحو المدفوعات الرقمية إلى المبادرات الحكومية واللوائح التنظيمية الجديدة، إلى جانب دخول موفرين جدد لخدمات دفع فضلاً عن تفشي «كوفيد 19»، ما أدى إلى تسريع تبني المدفوعات الرقمية بدلاً من النقد في العالم.

وبحسب تقرير الشركة الصادر أخيراً بعنوان «مستقبل المدفوعات في الشرق الأوسط»، فإن المدفوعات الرقمية في الإمارات شهدت نمواً سنوياً حتى قبل تفشي الجائحة وتخطى 9% بين 2014 و2019، مقارنة بمتوسط النمو السنوي في أوروبا والبالغة نسبته 4 - 5%.

اتجاه عالمي

وقالت الدكتورة سعيدة جعفر، المديرة الإقليمية لمجموعة «فيزا» نائبة الرئيس الأول لعملياتها في منطقة مجلس التعاون الخليجي، إن التحول نحو المدفوعات غير النقدية بات اتجاهاً عالمياً، وتمثل أشكالها بما في ذلك «انقر للدفع» أو «الدفع اللاتلامسي» الآن أكثر من ثلثي المدفوعات على مستوى العالم، باستثناء الولايات المتحدة، فإن هذه النسبة أكبر في الإمارات.

وأضافت إن 8 من أصل 10 في الإمارات تتم باستخدام بطاقات أو أجهزة لاتلامسية، وقد أحرزت الدولة بالفعل تقدماً ثابتاً نحو التحول إلى اقتصاد غير نقدي، وذلك بفضل المبادرات الحكومية، واقتصر دور الوباء على تسريع هذا الاتجاه.

وبحسب استطلاع حديث لشركة «فيزا» بعنوان «تعافي الشركات الصغيرة في 2021» فإن 60% من التجار الإماراتيين أفادو بأن عملاءهم يفضلون الدفع اللاتلامسي، و82% من التجار يرون أن الاستثمار في المدفوعات الرقمية مفتاح تعافي أعمالهم.

مجتمع غير نقدي

وأفاد خورخي كامارات الشريك لدى شركة «استراتيجي آند» الشرق الأوسط، بأنه يمكن لدولة الإمارات أن تتحول نحو المدفوعات غير النقدية بالكامل بحلول عام 2030 والانضمام إلى رابطة الدول التي تتجه نحو مجتمع غير نقدي، ومنها فنلندا والسويد والمملكة المتحدة.

وأضاف إن شغف سكان الدولة بالتقنيات الرقمية وآخر صيحات التكنولوجيا وتفضيلهم أساليب غير تقليدية في تعاملاتهم المالية اليومية إلى جانب الدعم الحكومي والمخاوف المتعلقة بالسلامة والصحة التي رافقت تفشي وباء «كوفيد 19» هي الدوافع الرئيسة للابتعاد عن النقود.

ووسط التفضيلات المتغيرة في طرائق الدفع، يتزايد الإقبال على المحافظ الإلكترونية الرقمية كطريقة دفع مفضلة بشدة من جانب المستهلكين في المنطقة، إذ توقع 60% ممن شملهم الاستطلاع في تقرير «ماكينزي» أن تكون المحافظ الرقمية وسيلة الدفع الرقمية الأكثر تأثيراً على المستوى الإقليمي.

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