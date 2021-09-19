أبوظبي تستعد لانتعاشة قوية للقطاع السياحي والفندقي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قال خبراء ومختصون إن القطاع السياحي والفندقي في أبوظبي يتأهب لانتعاشة قوية في الفترة المقبلة مع توالي المحفزات الإيجابية التي بدأت بإلغاء الحجر الصحي للمطعمين القادمين إلى الدولة، وإلغاء متطلبات فحوص «كوفيد 19» لدخول العاصمة، وهو ما يأتي بالتزامن مع قرب انعقاد «إكسبو دبي».

وأوضحوا أنه مع إلغاء متطلبات فحوص كورونا من المتوقع أن تشهد إمارة أبوظبي تدفق في الحجوز من السياح في الفترة المقبلة والتي تتزامن مع بدء ذروة الموسم السياحي والشتوي وانعقاد «إكسبو دبي» الحدث الأهم والأبرز في الفترة المقبلة، وهو ما يساهم في انتعاش القطاع السياحي وزيادة الإشغال الفندقي.

إقبال كبير

وقال إسماعيل إبراهيم، المدير العام لفندق رمادا داون تاون أبوظبي، إن إلغاء فحوص كورونا لدخول أبوظبي مع الالتزام التام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية يأتي في توقيت جيد قبل أيام من انطلاق «إكسبو» وهو ما نتوقع منه إقبالاً كبيراً من السياح والزوار وبالتالي مزيداً من الإشغالات الفندقية.

وأضاف إن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد انتعاشة كبيرة في القطاع السياحي وخصوصاً مع قرب انعقاد المزيد من الفعاليات والأحداث المهمة في الدولة والتي تأتي بالتزامن مع قرب بداية الموسم الشتوي.

وتوقع إسماعيل إبراهيم انتعاش سياحة الأعمال في الفترة المقبلة وخاصة مع انعقاد الكثير من المؤتمرات والمعارض المهمة مثل معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية ومعرض أبوظبي الدولي للقوارب، ومعرض أبوظبي الدولي للبترول «أديبيك» وذلك بالتوازي مع النشاط المستمر للسياحة الداخلية.

توقيت جيد

وقال عمر العلي، الرئيس التنفيذي للمشاريع والتطوير في شركة «نيرفانا» للسفر والسياحة، إن قرار إلغاء متطلبات فحوص كورونا لدخول العاصمة يأتي في توقيت جيد بالتزامن مع قرب انعقاد «إكسبو» وهو ما يبشر بانتعاشة قوية للقطاع السياحي مع استقطاب أبوظبي الزوار والسياح ومن دون الحاجة إلى إجراء فحوص عند الدخول.

وتوقع تحسناً ملحوظاً في أداء القطاع السياحي والفندقي في الإمارة مع زيادة الطلب وخصوصاً مع انطلاق «إكسبو 2020 دبي».وتوقع عمر العلي، تدفق الآلاف من الزوار للحدث الدولي وبالضرورة سيأتون لزيارة العاصمة باعتبارها وجهة سياحية عالمية مفضلة.

حدث استثنائي

وذكرت غيداء عرابي، مديرة التسويق والعلاقات العامة لفندق «أنانتارا» القرم الشرقي، أن القرار يأتي في وقت مناسب بالتزامن مع الاستعدادات التي تُجرى لاستقبال الحدث الاستثنائي «إكسبو دبي». وأشارت إلى أن هذه البشائر الإيجابية ستساهم في ارتفاع معدلات الإشغالات في فنادق العاصمة، مع حرص الإمارة على تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية التي من شأنها ضمان صحة وسلامة الزوار في إطار سعيها الدائم لتوفير بيئة آمنة.

وأضافت غيداء عرابي، إن القطاع السياحي في أبوظبي على موعد مع انتعاشة كبيرة في الربع الرابع 2021 بالتزامن موسم حافل بالفعاليات المحلية والإقليمية والدولية وتضم باقة من المعارض والمؤتمرات المتخصصة في مختلف القطاعات.

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