1.3 مليار الفائض التجاري للإمارات مع الدول العربية 2020

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

بلغ فائض الميزان التجاري لدولة الإمارات مع الدول العربية نحو 1.3 مليار درهم خلال العام الماضي 2020، بحسب أحدث إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت الإحصاءات أن فائض الميزان التجاري المحقق في العام الماضي جاء بعد تحقيق الإمارات صادرات وطنية غير نفطية بنحو 78 ملياراً و24 مليون درهم، مقابل واردات بنحو 76 ملياراً و712 مليون درهم، وبلغت قيمة إعادة التصدير 175 ملياراً و950 مليون درهم، ليبلغ بذلك إجمالي التجارة بين الإمارات والدول العربية نحو 330 ملياراً و686 مليون درهم تعادل 24% من إجمالي تجارة الدولة مع دول العالم.

وحل الذهب الخام أو نصف مشغول في صدارة أهم السلع الوطنية غير النفطية، التي تم تصديرها من الإمارات إلى الدول العربية في العام الماضي بقيمة جاوزت 8.57 مليارات درهم، يليه السجائر بنحو 7.2 مليارات دهم، ثم أسلاك من نحاس 4.06 مليارات درهم، وحلي ومجوهرات وأجزاؤها 3.59 مليارات درهم، والزيوت والمستحضرات البترولية الخفيفة (غير خام) بقيمة 2.9 مليار درهم،

بينما على صعيد أهم 5 سلع استوردتها الإمارات من الدول العربية العام الماضي، فجاء الذهب الخام أو نصف مشغول بقيمة 23.3 مليار درهم، ثم الزيوت والمستحضرات البترولية الخفيفة (غير خام) 17.7 مليار درهم، وبوليمرات الإيثلين 2.1 مليار درهم وخامات حديد ومركزاتها 1.58 مليار درهم، وأسلاك وكابلات معزولة للكهرباء 1.38 مليار درهم.

وجاءت أجهزة الهاتف وأجهزة أخرى للاتصال في الشبكات في صدارة أهم السلع، التي تم إعادة تصديرها من الإمارات إلى الدول العربية العام المنصرم بقيمة 39.4 مليار درهم، ثم آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها بقيمة 12.6 مليار درهم، يليها السيارات بنحو 12.19 مليار درهم، ثم الزيوت والمستحضرات البترولية الخفيفة (غير خام) 10.17 مليارات درهم، وأجزاء ولوازم للمركبات 4.39 مليارات درهم.

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