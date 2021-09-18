الإمارات للألمنيوم تحصد جائزة أهم شخصية تنفيذية في القطاع عالمياً

المصدر: دبي - البيان

نال وليد العطار، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، لقب «الشخصية التنفيذية الأهم عالمياً في قطاع الألمنيوم للعام 2020-2021»، وذلك في القمة السنوية لقطاع الألمنيوم المنعقدة في شيكاغو.

وتُمنح الجائزة خلال قمة «هاربور ألمنيوم» السنوية لنخبة من المسؤولين في قطاع الألمنيوم تقديراً لامتيازهم المستمر ومساهماتهم البارزة في هذه الصناعة على مستوى العالم.

وكان وليد العطار المهندس الرئيسي لتوجهات «الإمارات العالمية للألمنيوم» يفوز بلقب «أهم شخصية تنفيذية على مستوى العالم في قطاع الألمنيوم»، أكبر شركة صناعية في الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، نحو مضاعفة قيمة إنتاجها من خلال التركيز على «الألمنيوم الممتاز» المصنوع حسب المواصفات التي يطلبها العملاء، وتعد الشركة أكبر منتج «للألمنيوم عالي الجودة» على مستوى العالم، بقاعدة عملاء تضم أكثر من 440 شركة في أكثر من 50 دولة.

انضم العطار إلى «دبي للألمنيوم» عام 1984 كمتدرب، وبدأ العمل كإداري نقل في قسم الشحن، ثم التحق بفريق المبيعات والتسويق في الشركة عام 1994، ولعب دوراً قيادياً في الانتقال من بيع السلع المعدنية للتجار إلى بناء علاقات مباشرة مع المصانع التي تستخدم الألمنيوم في منتجاتها، ثم أصبح المدير العام للتسويق والمبيعات عام 2005.

وعندما اندمجت «دبي للألمنيوم» مع «الإمارات للألمنيوم» عام 2014 لتشكيل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، تولّى العطار منصب الرئيس التنفيذي للتسويق، ثم شغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية ابتداءً من 2020، ويتولى مسؤولية المبيعات والتسويق وسلسلة التوريد. عمل كذلك سابقاً رئيساً لشركة «إي جي إيه أمريكا»، المسؤولة عن توزيع منتجات الشركة في أمريكا الجنوبية.

وقال وليد العطار: «الجائزة تكرم جميع العاملين في «الإمارات العالمية للألمنيوم»، وتقدر جهودهم في دفع عجلة النمو لتكون شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر منتج لـ«الألمنيوم عالي الجودة» على مستوى العالم. لن يتوقف طموحنا عند الأهداف العظمية التي نجحت الشركة في تحقيقها خلال العقود الماضية، والمكانة التي وصلت إليها كإحدى الشركات الصناعية الوطنية العملاقة في مجالها، بل نتطلع إلى المستقبل بحماس متقدّ للبناء على هذا النجاح، وتعزيز العلاقات مع العملاء، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الإماراتي».

من جانبه، قال خورخي فاسكيز، المؤسس والمدير التنفيذي لقمة «هاربور ألمنيوم»: «يحظى وليد العطار باحترام الجميع في صناعة الألمنيوم على مستوى العالم بفضل دوره الريادي في نمو شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وعمله الدؤوب لجعل الشركة مثالاً يحتذى به في كيفية إدارة المبيعات والتسويق وعلاقات العملاء. لقد تشرّفت بمنح هذه الجائزة لوليد، بالنيابة عن أقرانه العاملين في هذا المجال».

تُعقد قمة «هاربور ألمنيوم» سنوياً كأكبر تجمع لمصنعي الألمنيوم على مستوى العالم، ويحضرها أكثر من 360 شركة عالمية، وتصادف هذه السنة النسخة الثالثة عشرة منها.

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