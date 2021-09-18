«واحة السيليكون» تدعم الاستدامة في دبي بشراكة مع جونسون كونترولز

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جونسون كونترولز (Johnson Controls) الشركة العالمية المتخصصة في المباني الذكية والصحية والمستدامة، أمس عن شراكتها مع سلطة واحة دبي للسيليكون، الهيئة التنظيمية لواحة دبي للسيليكون، المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة، وجامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي لتقديم أول حرم جامعي ذكي وصحي ومستدام من نوعه في المنطقة.

وقالت كاتي ماكجينتي، نائب الرئيس ومسؤولة الشؤون الحكومية والتنظيمية وعمليات الاستدامة في جونسون كونترولز: «تقدم جونسون كونترولز في العالم يد العون للشركات والحكومات والمؤسسات العالمية لمساعدتها في تحقيق أهداف الاستدامة الطموحة. وتُعد الرقمنة عاملاً مساعداً رئيسياً للشركات والمؤسسات لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة والخالية من الكربون، كما يُعد استخدام التكنولوجيا والمواهب المناسبة من أهم العوامل المساهمة في تحقيق النجاح».

وأضافت: «يمكننا معاً العمل لدعم عمليات التخلص من الكربون من المباني، التي تمثل حوالي 40٪ من الانبعاثات العالمية، ويعتبر ذلك مكسباً لجميع الأطراف المعنية، حيث إن خفض هدر الطاقة والانبعاثات يقلل من تكاليف الطاقة أيضاً».

أهداف الاستدامة

وقال رولاندو فورلونج، نائب الرئيس والمدير العام، ومسؤول تقديم الحلول في الشرق الأوسط وأفريقيا، في جونسون كونترولز، «لطالما كانت شركة جونسون كونترولز رائدة في الابتكار والتكنولوجيا لأكثر من 135 عاماً».

وأضاف «نحن فخورون بشراكتنا مع سلطة واحة دبي للسيليكون وجامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي لدفع مستوى جديد من الاستدامة متمثل في تنفيذ حلول OpenBlue للأبنية الصحية لتحسين الأداء من خلال تحويل الحرم الجامعي التابع لجامعة روتشستر للتكنولوجيا إلى مؤسسة رقمية، وتحويل البيانات إلى رؤى، وتحويل الرؤى إلى عمليات فعلية تساهم في النهاية في تحقيق أهداف الاستدامة في المنطقة. ستساعد حلول OpenBlue للأبنية الصحية الخاصة بنا في إنشاء حرم جامعي حديث ومتطور لتحسين بيئات التعلم وإعداد الطلاب ليصبحوا قادة الابتكار في المستقبل».

وأكد المهندس معمر خالد الكثيري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الهندسية والمدينة الذكية في سلطة واحة دبي للسيليكون، أن «واحة دبي للسيليكون هي مختبر عالمي لحلول المدن الذكية، وهي في مقدمة المناطق الحرة المتكاملة التي تتبنى أحدث الأفكار المبتكرة والتطبيقات التكنولوجية المتقدمة. ونحن دائماً نشجع الحلول المبتكرة لمنطقتنا ونعززها». واستكمل موضحاً: «نقدّر عالياً شراكتنا مع شركة جونسون كونترولز ونتشارك القيم نفسها حول الاستدامة والابتكار. ويتميز الحرم الجامعي التابع لجامعة روتشستر للتكنولوجيا ضمن واحة دبي للسيليكون بأنه مزود بأحدث التقنيات المتكاملة، ونتطلع إلى دور شركة جونسون كونترولز في تقديم حلول إدارة المرافق الذكية لهذا الحرم الجامعي باستخدام تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي».

دور أساسي

وقال الدكتور يوسف محمد العساف، رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي: «تتعاون شركة جونسون كونترولز مع سلطة واحة دبي للسيليكون في مجالات مختلفة، ولطالما كان لها دور أساسي في تصميم وبناء أنظمة مختلفة في الحرم الجامعي الجديد لجامعة روتشستر للتكنولوجيا، ونحن متحمسون لهذه الشراكة بين سلطة واحة دبي للسيليكون، وجامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي، وجونسون كونترولز لإنشاء نظام بيئي مفتوح من شأنه خلق فرص للمجتمع في مجالات الابتكار والإبداع والاستدامة وتعزيزها. وسيتمتع الطلاب بفرصة للاستفادة من لوحات المعلومات التحليلية التفاعلية OpenBlue المقدمة من جونسون كونترولز، وبالتالي الاستفادة والتعلم من أحدث الحلول التي تم التوصل إليها في مجال التحليلات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بشأن كفاءة الطاقة. ونأمل أن تكون هذه الشراكة بمثابة نموذج ريادي في كيفية تحويل الجامعات في المستقبل لتصبح منافساً فعّالاً في إنتاج المعرفة وابتكار الحلول المستدامة وعمليات التواصل التفاعلي في المنطقة».

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