«غرفة الشارقة» تبحث دعم العلاقات مع استونيا وأوزبكستان وكازاخستان

المصدر: الشارقة - البيان

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع ثلاثة وفود رسمية رفيعة المستوى من جمهوريات استونيا وأوزبكستان وكازاخستان، سبل تطوير وتقوية علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وتعزيز الاستثمار المشترك مع إمارة الشارقة ومجتمع الأعمال الإماراتي الخاص.

والتقى عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة مع يان رينهولد سفير جمهورية استونيا لدى الدولة، بحضور محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة وفاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية، واستعرض الجانبان آفاق التعاون والشراكة بما يُسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، كما ناقشوا آليات الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات، وتقديم التسهيلات للمستثمرين وقطاع الأعمال في كل من الشارقة وجمهورية استونيا.

وتم خلال اللقاء مناقشة تنظيم يوم لزيارة مسؤولين من القيادة الاستونية للإمارة للاطلاع على المناخ الاستثماري وعقد ملتقيات عمل بين مجتمعي الأعمال.

وأعرب يان رينهولد، عن اهتمامه بتفعيل الروابط بين قطاع الأعمال الخاص في استونيا وإمارة الشارقة، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الشارقة ودفعها إلى أفضل المستويات.

ودعا الغرفة للمشاركة في ملتقى لاتفيا السويد استونيا لريادة الأعمال الذي سينعقد 19 من أكتوبر، مبدياً الرغبة في السعي نحو تأسيس مجلس أعمال استوني في الشارقة لتمثيل مجتمع الأعمال والمساهمة في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

كازاخستان

كما بحث عبد الله سلطان العويس، مع ماديار مينيليكوف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، سبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات المشتركة وتبادل البعثات التجارية وبناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وجمهورية كازاخستان.

وأكد العويس أن العلاقات المتينة بين الإمارات وكازاخستان على مختلف الصعد، تشكل عاملاً إيجابياً مساعداً نحو بناء مزيد من العمل المشترك على الصعيدين الاقتصادي والتجاري بين الشارقة وكازاخستان.

وأعرب السفير الكازاخي عن رغبة بلاده بالانفتاح الاقتصادي على قطاعات الأعمال بالشارقة، داعياً الغرفة إلى تنظيم وإرسال البعثات التجارية إلى كازاخستان، للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية فيها، وما تتسم به من نموذج تنموي متميز ووفرة في الطاقة الرخيصة.

أوزبكستان

وبحثت الغرفة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع جمهورية أوزبكستان خلال لقاء جمع عبد الله العويس مع بيختيار إبراهيموف سفير أوزبكستان لدى الدولة، حيث استعرض اللقاء أهم المقومات الاقتصادية التنافسية التي تمتلكها الشارقة، كما تناول الطرفان ضرورة التعاون في القطاعات السياحية والصناعية والزراعية، إلى جانب استعراض أهم الفعاليات والمعارض.

وناقش الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، التي تسهم في دفع علاقات التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بين الشارقة وأوزبكستان إلى مراحل تحقق تطلعات القطاع الخاص لدى كل جانب، ووجه سفير أوزبكستان دعوة لغرفة الشارقة للمشاركة في احتفالية اليوم الوطني الأوزبكي الذي سيقام في 8 ديسمبر في منصة أوزبكستان بإكسبو دبي 2020، كما سيقوم وفد من أوزبكستان بزيارة إلى الشارقة للاطلاع على مناخها الاستثماري وبحث مدى إمكانية عقد شراكات جديدة مع مجتمع الأعمال في الإمارة.

تعاون إيجابي

وقال عبد الله العويس إن اللقاءات تمثل فرصة مهمة لتطوير العلاقات الاستراتيجية بين إمارة الشارقة مع مختلف الدول، بما يؤسس لمزيد من التعاون الإيجابي والاستثمار المتبادل الذي يخدم مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة، من خلال تسليط الضوء على الفرص الجديدة للمستثمرين ورجال الأعمال، فضلاً عن الترويج للمناخ الاستثماري في الإمارة وإقامة علاقات اقتصادية راسخة تدعم تدفق التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي مع هذه الدول الصديقة، بالإضافة إلى دعوتها للمشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية التي تستضيفها وتنظمها الشارقة على مدار العام، للتعرف عن كثب على مجتمع الأعمال واكتشاف الفرص المتميزة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين الأجانب.

إكسبو دبي

وأكدت غرفة الشارقة وسفراء الدول الزائرين على أهمية الاستفادة من معرض إكسبو 2020 دبي لزيادة مستوى التعاون المشترك، فضلاً عن تنظيم زيارات للوفود المشاركة في الحدث والقادمة من دولهم، وضرورة عقد لقاءات مشتركة بينها وبين المستثمرين والتجار في إمارة الشارقة للاطلاع على أبرز الفرص الاستثمارية، مع أهمية تبادل البيانات لرصدها بالشكل الأفضل. كما جال السفراء في أروقة المعرض الدائم للمنتجات الصناعية المحلية الواقع ضمن مقر الغرفة، حيث اطلعوا على المنتجات التي تعرضها أكثر من 180 منشأة تعمل في الشارقة في نحو 191 منصة عرض.

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