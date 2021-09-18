مالية عجمان: 55٪ زيادة في عدد الموردين وطرح 44 مناقصة مجاناً

المصدر: عجمان - البيان

أفاد مروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان أن الدائرة حرصت على تقديم العديد من المزايا للمتناقصين ومنها طرح وثائق عدد 44 مناقصة مجاناً في نظام المشتريات الإلكتروني، وتجديد تسجيل 525 مورداً في نظام سجل الموردين في الفترة من أبريل إلى أغسطس 2021، مقارنة بـنحو337 مورداً مسجلاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 55%.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة العليا بالتسهيل على المتناقصين والموردين وبعد 5 أشهر من تطبيق القرار الأميري الذي أصدره سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، والذي تم بموجبه إلغاء رسوم تجديد تسجيل الموردين وأيضاً القرار الذي أصدره الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في حكومة عجمان، والذي تم بموجبه إلغاء القيمة البيعية التي تبلغ قيمتها (500) درهم نظير حصول الموردين والمقاولين والاستشاريين على كتيب الشروط في المناقصات والعطاءات.

وأضاف مروان آل علي، إن القيادة العليا في حكومة عجمان حرصت على إطلاق مبادرات وتسهيلات متنوعة بشكل مستمر واهتمامها بتعزيز نمو الشركات الإماراتية وتوفير بيئة أعمال جاذبة تشجع على القيام بالأعمال في عجمان، وبالتالي المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأشار إلى ضرورة توفير بيئة جاذبة للاستثمارات ومحفزة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد من الركائز الأساسية لاقتصاد إمارة عجمان ودولة الإمارات بشكل عام، مؤكداً أهمية دعم نمو قطاع الأعمال وما له من دور في ترسيخ مكانة عجمان وجهة استثمارية ومركزاً رائداً لمزاولة الأعمال.

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