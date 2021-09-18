الإمارات ضمن أهم دول العالم في استقطاب الاستثمارات الرقمية

المصدر: دبي - البيان

اختتمت في دبي سلسلة فعاليات الأمن السيبراني والابتكار، وتضمنت المناقشات سبل تطوير البنى التحتية المعلوماتية وتوسيع نطاقها وتحسينها، كما تضمنت الفعاليات تكريم جهات حكومية وشركات عالمية عدة وتوزيع الجوائز تقديراً لمجهوداتها المبذولة في مجال الأمن السيبراني وحماية البيانات، كما شارك في الحفل الختامي للحدث وفد من مجلس الأمن السيبراني، ورؤساء شركات عدة ومسؤولون حكوميون ونخبة من ممثلي وسائل الإعلام الإماراتية والإقليمية.

وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات أن الدولة باتت ضمن أهم دول العالم في استقطاب الاستثمارات الرقمية واستضافة الشركات العالمية المعنية بأمن ومراكز البيانات، نظراً للتشريعات والبنية الرقمية التحتية التي تشتهر بها حالياً، مشيراً إلى أن هذه البنية تتمتع بالموثوقية في ظل التحديات العالمية التي تواجه البيانات من القراصنة على مستوى العالم، والتي زادت وتيرتها بقوة خلال جائحة «كوفيد 19».

تطور تكنولوجي

وقال الكويتي على هامش اختتام فعاليات سلسلة الأمن السيبراني والابتكار في دبي خلال الفترة بين 13 و16 سبتمبر: «إن استثمارات الإمارات على مدار سنوات طويلة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تصل إلى مليارات عدة من الدولارات سنوياً، فيما تسعى الدولة إلى تعزيز بيئة رقمية آمنة وموثوقة في ظل التطور التكنولوجي وتزايد التهديدات السيبرانية المواكبة له، بما في ذلك تهديدات نشطاء القرصنة الإلكترونية، ومجموعات الجرائم الإلكترونية المنظمة التي تمثل تهديداً على الأمن القومي في الدولة».

وأضاف، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات إن الإمارات لديها قوانين واستراتيجيات بنيت وفق أعلى المعايير العالمية أبرزها الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي تهدف إلى خلق بيئة سيبرانية آمنة وصلبة تساعد على تمكين مؤسسات الدولة والشركات والأفراد من تحقيق طموحاتهم الرقمية، ومن التطور والنمو في بيئة رقمية آمنة تماماً.

وأوضح أن قراصنة الإنترنت على مستوى العالم قد ضاعفوا من حجم هجماتهم بمئات المرات خلال فترة جائحة «كوفيد 19» واستهدفوا الدول والحكومات لأغراض الحصول على الأموال أو التخريب أو لأغراض استخبارية ولسرقة البراءات العلمية ومعلومات المرضى وغيرها من الأغراض، لكن الإمارات استطاعت بفعل التنسيق والتعاون بين كل الجهات الحكومية والشركات العالمية في مواجهة هذا السيل الجارف من الهجمات ولا تزال تواصل العمل عن كثب للتنبؤ بها والتعامل معها باستباقية.

وشدد رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات على أن الدولة واكبت التغيرات الحاصلة عالمياً فيما يتعلق بحماية الخصوصية وحماية الدولة من الجرائم الإلكترونية والأشخاص الذين قد يشكلون تهديداً عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، كما تعمل دولة الإمارات على تعزيز الأمن الرقمي لأفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين من خلال العديد من القوانين التي ساهمت في تعزيز جودة الحياة الرقمية للجميع.

تأمين البيانات

وعبّرت المعمارية الإماراتية المهندسة مديحة سالم مؤسسة ماركت سليوشنز لخدمات إدارة الفعاليات منظمة الحدث عن سعادتها وفخرها بنجاح الفعاليات التي استمرت من 13 وحتى 16 سبتمبر، وأعربت عن امتنانها لدعم مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للحدث الذي شارك فيه 200 ضيف، خلال 30 جلسة تحدث فيها 50 خبيراً في قطاع الأمن السيبراني بهدف تسلط الضوء على آخر الابتكارات في قطاع تأمين البيانات.

وأضافت: «ركزنا على مناقشة المخاطر السيبرانية التي تواجه قطاعات الطاقة والمرافق، والجهات الحكومية والقطاع العام، والبيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية واستمعنا إلى أفكار نخبة من خبراء تأمين البيانات في كيفية مواجهة تلك المخاطر واستباقها».

بيئة الأمن السيبراني

واختتمت الفعاليات بتقديم الجوائز لأبرز الشخصيات المؤثرة في بيئة الأمن السيبراني بالدولة، حيث فازت هالة الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات بمؤسسة نفط الشارقة الوطنية بجائزة أفضل برنامج تدريب على الأمن السيبراني للعام، وفاز سلطان العويس، رئيس الشؤون الرقمية بوزارة شؤون مجلس الوزراء بجائزة بطل الأمن السيبراني لعام 2021.

وفازت فاطمة المالكي، رئيسة أمن المعلومات، بهيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة بجائزة سيدة العام في مجال الأمن السيبراني، كما فاز عادل الحوسني رئيس أمن المعلومات بجمارك دبي بجائزة شخصية العام السيبرانية. وحصدت هيئة مطار الشارقة الدولي جائزة أفضل خطة توعية إلكترونية للعام.

وحصلت حصة المطروشي، مديرة أمن المعلومات بمنطقة عجمان الحرة على جائزة أفضل بنية تحتية سيبرانية، كما حصدت انفوبلوكس جائزة أفضل حل أمان مؤسسي لهذا العام، وتسلم الرئيس التنفيذي لشركة هواوي جائزة الرئيس التنفيذي للأمن السيبراني للعام ليو جياوي، وفاز بجائزة مدير الأمن السيبراني للعام الدكتور أحمد الكتبي، هيئة كهرباء ومياه دبي، كما فاز بجائزة أفضل بنك إلكتروني للعام رام سوني، من بنك المشرق، وفاز الدكتور محمد الكويتي بجائزة شخصية العام في مجال الأمن السيبراني.

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