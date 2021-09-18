اقتصادية دبي تصدر أكثر من 5 آلاف رخصة جديدة في أغسطس

المصدر: وام

كشف اقتصادية دبي عن إصدار 5,885 رخصة جديدة خلال شهر أغسطس الماضي بنمو 54% مقارنةً بنفس الفترة لعام 2020 بما يعكس التسهيلات المتعلقة بمزاولة الأعمال وتبسيط اشتراطات وإجراءات بدء الأعمال في دبي.

وأوضح تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أن الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال شهر أغسطس عام 2021 توزعت على حسب فئة الرخصة جاء في مقدمتها المهنية (3,473) بنسبة 59%، تبعتها التجارية (2,378) بنسبة 40%، ثم الصناعية بنسبة 1%.

وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة الصادرة خلال شهر أغسطس 2021 حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكانت الحصة الكبرى لمنطقة بر دبي بإجمالي 4299 رخصة، ومنطقة ديرة بمجموع 1577 رخصة، ومنطقة حتا بواقع 9 رخص تجارية جديدة. أما بالنسبة للشكل القانوني للرخص الجديدة الصادرة خلال شهر أغسطس عام 2021، فشكلت المؤسسات الفردية نحو 38% من الإجمالي، في حين استحوذت الأعمال المدنية والشركات ذات مسؤولية محدودة على نسبة 23.5% لكلا منهما. وضمت باقي قائمة الأشكال القانونية كلا من شركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد (ذ.م.م.)؛ فروع لشركات مقرها في إمارة أخرى؛ فروع شركات/ مؤسسات مقرها منطقة حرة؛ فروع لشركات أجنبية.

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