دبي تتأهب لقفزة سياحية

المصدر: (دبي ـ محمـد جـلال)

تتأهب دبي لطفرة سياحية متوقعة خلال الأشهر المقبلة بدعم انطلاق فعاليات «إكسبو 2020 دبي» أول أكتوبر المقبل والاحتفالات باليوبيل الذهبي للدولة، فضلاً عن مواصلة الناقلات الوطنية توسيع شبكات وجهاتها، مع تخفيف المزيد من الدول القيود على الحركة والسفر الدولي.

وأعلن «إكسبو 2020 دبي» ترحيبه بملايين الزوار من العالم في أجواء آمنة مع اعتماد كافة إجراءات وضوابط الصحة والسلامة التي تتسق مع استراتيجية الإمارات الناجحة في مواجهة كورونا لضمان عافية الزوّار والمشاركين، حيث يشترط للزيارة لمن تجاوز 18 عاماً تقديم إثبات تطعيم أو نتيجة فحص (بي سي آر) سلبية قبل 72 ساعة من موعد الزيارة.

وتوقع خبراء السياحة نمواً مضطّرداً في التدفقات السياحية للإمارة لتواصل ارتفاعها التدريجي منذ استئناف استقبال السياح في يوليو 2020؛ حيث استقبلت 2.85 مليون زائر دولي في النصف الأول من العام الحالي مشددة على تسارع وتيرة التدفقات خلال الربع الأخير من العام.

وقفزت تدفقات المسافرين إلى الإمارات 207% خلال أغسطس الماضي متجاوزة من 2.5 مليون مسافر مقابل 814 ألف مسافر في الفترة ذاتها من 2020 بما يعكس تحول الدولة إلى وجهة للسفر والزيارة لاسيما مع تواصل برنامج التطعيم ليرتفع عدد جرعات لقاحات «كوفيد 19» المعطاة في الدولة إلى 19 مليون جرعة بحلول سبتمبر وارتفاع نسبة المحصنين بالكامل فوق 80 % من تعداد السكان، فيما تم تقديم 82,943 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة ترفع الإجمالي في الدولة إلى 19 مليوناً و330 ألف جرعة لقاح ومعدل توزيع اللقاح 195.44 جرعة لكل 100 شخص.

وتواصل الناقلات الوطنية توسيع شبكات وجهاتها العالمية مع تخفيف المزيد من الدول للقيود على حركة السفر وتمكنت «طيران الإمارات» من استعادة نحو 90% من شبكة خطوطها ما قبل الجائحة، وتخدم الناقلة حالياً أكثر من 120 مدينة برحلات منتظمة، وتسعى لاستعادة 70% من طاقتها بحلول نهاية العام، بما في ذلك إعادة المزيد من طائراتها العملاقة «إيه 380» إلى الخدمة، فيما استحوذت السوق الإماراتية على 24.9% من إجمالي السعة التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة.

وقفز عدد طلبات الحجوزات الفندقية في الإمارات بشكل عام ودبي على وجه الخصوص الأيام الماضية مع توقعات بتواصل الزخم الأسابيع المقبلة مع انطلاق الحدث العالمي الذي يعقد في منطقة الشرق الأوسط لأول مرة في تاريخه، وسجل موقع «ويجو» العالمي للسفر والحجوزات الفندقية 800 ألف عملية بحث عن تذاكر سفر للإمارات خلال النصف الأول من الشهر الجاري بنمو 38% مقارنة بآخر أسبوعين من أغسطس الماضي، وتصدرت الهند ومصر قائمة الدول التي حازت اهتمام المسافرين إلى الإمارات.

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