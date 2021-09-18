175 مليار دولار سندات خضراء عالمية في 8 أشهر

المصدر: لندن - الوكالات

تمكنت البنوك والشركات العالمية من بيع سندات خضراء بقيمة 175 مليار دولار في 2021 حتى نهاية أغسطس الماضي.

ووفقاً لبيانات مؤسسة «أي إتش إس ماركت»، فإن سوق السندات الخضراء قد تطور منذ عام 2020 ويبدو أنه يتميز بمعدلات فائدة منخفضة بشكل خاص، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الدين مرتبط صراحة بالاستثمار في المشاريع الملائمة للمناخ، وعادة ما يتم إصدار السندات الخضراء لتمويل مشاريع البنية التحتية الخضراء، والتي تتطلب رأس مال كثيفاً.

وذكر محللون أن ظهور ديون السندات الخضراء جاء استجابة للطلب من المستثمرين الذين أرادوا تخصيص الأموال لتكنولوجيا الطاقة النظيفة، ومن مديري الأصول الذين سعوا بدورهم إلى المنتجات المالية التي تعكس في الواقع التكنولوجيا النظيفة ومخاطر تغير المناخ.

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