المنتدى الاقتصادي العالمي يعود إلى دافوس في يناير

المصدر: دافوس- الوكالات

يعود مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي للانعقاد في منتجع «دافوس» السويسري في يناير 2022، بعد تداعيات أزمة الوباء.

وقالت المجموعة عبر بيان، إن الحدث سيتم بالحضور الشخصي في الفترة بين السابع عشر والحادي والعشرين من يناير المقبل، وسط مساعي مناقشة المشكلات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية، التي تفاقمت بسبب الوباء.

وأوضح البيان أن الحكومة السويسرية وخبراء الصحة يعملون على وضع تدابير السلامة المناسبة لعقد المنتدى في الموعد المحدد.

وقال كلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي: «لقد أحدث الوباء تغييرات بعيدة المدى، وفي عالم مليء بالشكوك والتوتر يعتبر الحوار الشخصي أكثر أهمية من أي وقت مضى».

وكانت جائحة «كوفيد 19» قد أجبرت المنظمين في العام الماضي على نقل الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي إلى سنغافورة، قبل أن يتم إلغاؤه تماماً.

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