5.5 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في 5 أيام

المصدر: دبي - وام

تجاوزت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي الأسبوع الماضي 5.5 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 1200 مبايعة بقيمة 3.53 مليارات درهم منها 119 مبايعة للأراضي بقيمة 1.39 مليار درهم و1081 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.14 مليار درهم خلال 5 أيام عمل.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 508 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا تلتها مبايعة بقيمة 69 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2 ثم مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 2 بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 253 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 32 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة المركاض وأخيراً مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 111 مبايعة بقيمة 271 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 96 مبايعة بقيمة 63 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 89 مبايعة بقيمة 139 مليون درهم.

وسجلت الرهون 1.77 مليار درهم منها 54 رهن أراضٍ بقيمة 251.64 مليون درهم و263 رهن فلل وشقق بقيمة 1.51 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة الصفوح الثانية بقيمة 320 مليون درهم وأخرى في منطقة القصيص الأولى بقيمة 155 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 93 هبة بقيمة 278.69 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 49 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 42 مليون درهم.

إلى ذلك بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس أكثر من 1.5 مليار درهم، حيث تم تسجيل 223 مبايعة بقيمة 683.99 مليون درهم منها 31 مبايعة أراض بقيمة 326.09 مليون درهم و192 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 357.89 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 50 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2 تليها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2 تليها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم تلتها منطقة سيح شعيب 2 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 167 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 98 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 18 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا أهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 31 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم.

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