«لولو» تفتتح هايبر ماركت بمدينة الرياض في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي- البيان)

افتتحت متاجر لولو هايبر ماركت، رائدة البيع بالتجزئة في المنطقة، فرعها الجديد رقم 214 في المشروع السكني المتنامي الجديد في مدينة الرياض، على بعد 30 كيلو متراً من وسط مدينة أبوظبي، وقد تم افتتاحه رسمياً، بواسطة عبد الله الساهي وكيل دائرة البلديات والنقل بأبوظبي.

ويعتبر الفرع الجديد، الوجود الثاني لمجموعة لولو في المنطقة الرياض المتنامية، حيث تم افتتاح «متجر إكسبرس» قبل عامين في نفس المنطقة، ويعد الهايبر ماركت الجديد، رقم 87 لمتاجر لولو في الإمارات، ورقم 34 في مدينة أبوظبي. وتم تصميمه على طابق واحد، بلغت مساحته الإجمالية 39,400 قدم مربعة. ويوفر الهايبر ماركت مواقف سيارات تسع لعدد 200 سيارة. ويقع الفرع الجديد في منطقة قريبة من الطرق الرئيسة، التي تصل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، والمناطق الطرفية والصناعية أيضاً. وستشمل فعاليات الافتتاح، عدداً من العروض الاستثنائية، والصفقات على تشكيلات كبيرة من المنتجات في المتجر.

وسيخدم الفرع الجديد، سكان مشروع مدينة الرياض، والتي تعتبر الأكبر من نوعها، والتي تقوم بها حكومة أبوظبي. وبعد اكتمالها ستشمل جنوب مدينة الرياض، 29 ألف قطعة أرض.

وقال يوسف على موسليام رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب بمجموعة لولو العالمية: «نحن فخورون، كونه تم اختيارنا لنكون شريك التجزئة لهذا المشروع الضخم، وذلك باعتبار وجودنا يمثل رابطاً حيوياً لمصفوفة التنمية الشاملة للمنطقة السكنية المقبلة. ويمثل الافتتاح للفرع الجديد، حرصنا على استمرارية التوسع لمجموعة لولو، والتزاماً لدعم رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات».

وقال ضيف الفعالية الرئيس، عبد الله الساهي وكيل دائرة البلديات والنقل بأبوظبي: «تعتبر مجموعة لولو، مثالاً واضحاً لقصة نجاح دولة الإمارات الملهمة للعالم، سيسهم الهايبر ماركت الجديد، في توفير راحة نمط الحياة العصرية، لأحدث مشاريعنا السكنية».

حضور الافتتاح بيل أوريجان المدير التنفيذي لمشروع «مُدن»، الشركة العقارية المطورة للمشروع. وبرفقة أحمد الشيخ الذعابي المدير المساعد في مُدن.

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