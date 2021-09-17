الفجيرة تشهد تخريج 17 منتسباً لبرنامج الدبلوم المهني في ريادة الأعمال

المصدر: (الفجيرة- عائشة الكعبي)

احتفلت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بالدفعة الأولى من رواد ورائدات الأعمال البالغ عددهم 17 شخصاً، الذين أكملوا برنامج الدبلوم المهني في التجارة وريادة الأعمال الاحترافية، الذي نظمته الغرفة، بالتعاون مع مركز الابتكار العالي للاستشارات والتدريب من 27 يونيو إلى 9 أغسطس الماضي.

وحصل المتدربون على شهادة معتمدة من جامعة الإمارات العربية المتحدة، بعد إنجازهم 90 ساعة معتمدة بتلقيهم الدورة لمدة 3 أيام من كل الأسبوع وعليه ثمّن الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة ما توليه القيادة الرشيدة بدولة الإمارات العربية المتحدة من حرص واهتمام لتدريب وتأهيل الشباب، وتشجيعهم لدخول سوق العمل بتأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالاستفادة مما تتيحها الدولة من دعم مادي ولوجستي، ومنها تخصيص 5 مليارات درهم لدعم المشاريع الإماراتية الشابة، ضمن الحزمة الأولى لمشاريع الخمسين.

حضر الحفل سرور حمد الزوهري النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، وأحمد سلطان الحنطوبي النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وخميس محمد الزيودي أمين السر، وخالد خلفان الكعبي أمين الصندوق وعبد الرحمن عبيد بن نمرود ومصبح محمد المزروعي عضوا مجلس الإدارة، وسلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة، والدكتور عيسى عيد الرميثي مدير مركز التعليم المستمر بجامعة الإمارات، والدكتور أحمد زين العابدين نائب مدير جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة، والدكتور أنور بن سُليم مدير مركز الابتكار ومستشارو ومحاضرو البرنامج.

وأكد الشرقي أن الغرفة تعمل وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي العهد، انطلاقاً من حرصهما البالغ على ضرورة تدريب الشباب بإمارة الفجيرة، من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة وتأسيس حاضنة لرعاية مشاريع الشباب.

وأكد عبدالرحمن عبيد بن نمرود عضو مجلس إدارة الغرفة، ورئيس لجنة التجارة حرص القيادة الرشيدة بالدولة على دعم الشباب وتعزيز قدراتهم وإمكاناتهم، للمساهمة في مسيرة تنمية الوطن بمختلف قطاعاته بمهاراتهم وطاقاتهم الابداعية.

وأشار سلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة إلى أن برنامج الدبلوم كان بمثابة منصة مثالية لرواد الأعمال من أجل صقل مهاراتهم وتنمية معارفهم في هذا المجال، لافتاً إلى أن ريادة الأعمال تشكل مكوناً أساسياً من مسارات التنمية والاقتصاد الوطني، مؤكداً حرصهم على مواصلة جهودهم في تأهيل وإعداد رواد ورائدات الأعمال الراغبين في دخول سوق العمل وعالم ريادة الأعمال، ضمن استراتيجيتها لتمكينهم ومساعدتهم على تحويل أفكارهم التجارية إلى واقع ملموس.

من جانبه أثنى الدكتور أنور بن سُليم مدير مركز الابتكار للاستشارات والتدريب على جهود غرفة الفجيرة في تدريب وتأهيل رواد ورائدات الأعمال، ودعا الشباب المنتسبين للبرنامج لمواصلة تنمية قدراتهم العلمية والعملية، ما يمكنهم من إدارة مشاريعهم بكفاءة واقتدار.

في ختام الحفل قام الشيخ سعيد الشرقي رئيس الغرفة، وسلطان الهنداسي المدير العام بتكريم مديري وأساتذة مركز الابتكار وتوزيع الشهادات المعتمدة من جامعة الإمارات على رواد ورائدات الإعمال، وتم خلال الحفل عرض مقطع فيديو اشتمل على فعاليات برنامج الدبلوم والمشاركة الفاعلة من منتسبيه، خلال المحاضرات وورش العمل المصاحبة.

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