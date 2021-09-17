- أعلنت شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير، عن شراء مليون سهم من أسهمها بسعر 0.73 درهم، بتاريخ 15 سبتمبر 2021، ليصل العدد الإجمالي للأسهم المشتراة، إلى 30.125 مليون سهم.

- حصلت شركة أرامكس على الموافقات اللازمة لإتمام صفقة بيع حصص أرامكس في شركة القلعة للمعلومات (إنفوفورت)، إلى شركة أيرون ماوتن.

- أكدت شركة الاتحاد العقارية، بدء الأعمال الإنشائية التمهيدية لمشروع موتور سيتي فيوز، والذي تبلغ قيمته 800 مليون درهم.

- قدمت مجموعة جي إف إتش، عرض استحواذ طوعي لمصرف الخليجي التجاري، على أن تعقد جمعيتها العمومية العادية في 7 أكتوبر المقبل، لمناقشة إعادة شراء أسهم الخزينة، بما لا يتجاوز 10 % من إجمالي الأسهم، لغرض الاستحواذ بما لا يتجاوز 171.4 مليون سهم عادي، تعادل 4.5 % من أسهم المجموعة، بالإضافة إلى مناقشة استمرارية إدراج أسهم المجموعة في بورصة الكويت.

- أفادت شركة اكتتاب القابضة، بأن مجلس الإدارة وافق على استقالة سارة على الشمالي الرئيس التنفيذي، على أن يكون آخر يوم عمل 16 سبتمبر 2021.

- يعقد مجلس إدارة شركة «أركان» لمواد البناء، اجتماعاً في 21 سبتمبر الجاري، للنظر في الموافقة على إصدار سندات إلزامية التحويل للمساهم الوحيد في شركة الإمارات لصناعات الحديد (صناعات)، كمقابل لاستحواذ الشركة على كامل رأسمال شركة الإمارات لصناعات الحديد، وتحويل هذه السندات إلى أسهم في الشركة، وزيادة رأسمال الشركة من 1.75 مليار درهم، إلى 6.85 مليارات درهم.

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