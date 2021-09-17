شراكة استثمارية بين «أبوظبي كاتاليست بارتنرز» و«فورتكس إنرجي»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن صندوق «أبوظبي كاتاليست بارتنرز» المتخصصة في مجال إدارة الأصول والمفوض لدعم تطوير سوق أبوظبي العالمي، أمس عن عقد شراكة مع «فورتكس إنرجي» المختصة بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمُدارة بواسطة ذراع الأسهم الخاصة بالمجموعة المالية «هيرميس».

تؤكد الشراكة الجديدة التزام «أبوظبي كاتاليست بارتنرز» بالمساهمة في تطوير القطاع المالي المُستدام سريع النمو والتطور، وذلك من مقرها الرئيسي الواقع في سوق أبوظبي العالمي.

وصلت «فورتكس إنجري» مؤخراً إلى أول إغلاق لها بقيمة 200 مليون دولار، والذي يتضمن التزاماً مشروطاً بقيمة 25 مليون دولار لصندوقها الرابع «Vortex Energy IV». ومع حجم مستهدف يبلغ 750 مليون دولار، سيرُكز الصندوق على فرص الاستثمار الناشئة عن تحول العالم إلى حلول توليد الطاقة النظيفة والخالية من الانبعاثات الكربونية.

وستشمل الاستثمارات توليد الطاقة مثل الخلايا الكهروضوئية الشمسية، وطاقة الرياح البرية والبحرية، والطاقة الكهرومائية، والكتلة الحيوية، بالإضافة إلى تقنيات التوليد الموزعة، والتخزين، ومرافق شحن المركبات الكهربائية، وخدمات أوسع في طاقة.

سيستهدف الصندوق فرص الاستثمار عبر دورة حياة الأصول، بدءاً من تنمية القدرات في مجالاتٍ جديدة إلى المحافظ التشغيلية، مع التركيز جغرافياً على أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأستراليا.

التمويل المستدام

وقال جيمس مونسي- الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي كاتاليست بارتنرز: ضمن الجهود العالمية لحل مشكلة تغير المناخ، يُعد التمويل المستدام عاملاً مهماً في التمكين الاقتصادي والبيئي. وفي «أبوظبي كاتاليست بارتنرز»، نؤمن بأن صناعة الأصول يمكن أن تلعب دوراً مهماً في دفع جهود الانتقال إلى مستقبل أكثر نظافة واخضراراً.

وأضاف: نحن فخورون بشراكتنا مع «فورتكس إنرجي» ونثق بفريقها الذي يتمتع بسجل حافل في هذا القطاع، حيث سيُسهم بمجموعة من المهارات المهنية والخبرات التقنية، وبما لديه من علاقات استراتيجية تصب في مصلحة النظام الإيكولوجي لسوق أبوظبي العالمي.

الفرص الاستثمارية

وقال كريم موسى، رئيس قطاعي الاستثمار المباشر وإدارة الأصول في المجموعة المالية هيرميس والرئيس التنفيذي لشركة «فورتكس إنجري»: يُسعدنا دخول «أبوظبي كاتاليست بارتنرز» مستثمراً رئيسياً في Vortex Energy IV.

ترتكز شراكتنا على المهمة المشتركة المتمثلة في تحديد الفرص الاستثمارية الجاذبة والاستفادة منها، والتي ستؤثر بدورها بشكل إيجابي على العالم. مع تقدم الدول نحو تحقيق أهدافها الخالية من الانبعاثات الكربونية، سيُمكن صندوقنا من تحقيق خطط الطاقة المتجددة.

واختتم بقوله: «يُشرفنا أن نكون جزءاً من سوق أبوظبي العالمي الرائد في مجال التمويل المستدام، والذي يُعد مركزاً رئيسياً لمديري الاستثمار، ونتطلع إلى أن نخطو خطواتنا الأولى في الفصل التالي من مسيرتنا هنا في أبوظبي».

تأسست شركة «أبوظبي كاتاليست بارتنرز» في عام 2019، وتتمتع بتفويض استثماري واسع النطاق ومحايد للقطاع، وتتولى مسؤولية الاستثمار في الشركات ومديري الأصول، الذين سيستفيدون من تأسيس وجود استراتيجي في سوق أبوظبي العالمي. «أبوظبي كاتاليست بارتنرز» هي مشروع مشترك بين مبادلة و«فالكون إيدج كابيتال» وقد دخلت في 20 شراكة استراتيجية منذ إنشائها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز