«ليندو» تطرح عرض حلول ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

كشفت شركة «ليندو- LNDDO» للتمويل الرقمي، عن عرض جديد مبتكر في مجال هندسة الحلول الائتمانية المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتعتبر الشركة، المرخصة والمنظمة من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) لسوق أبوظبي العالمي (ADGM)، أول مُموّل رقمي مرخص في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن خلال تقديم الخدمات الائتمانية الفريدة والعصرية المصممة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على الاستفادة القصوى من إمكاناتها، توفر شركة «ليندو- LNDDO» طريقة سريعة وسهلة لرواد الأعمال للحصول على التسهيلات المالية، حتى لو لم يكن لدى الشركات بيانات مالية معتمدة.

ومن المعروف أن التقدم بطلب للحصول على قرض للأعمال الصغيرة في دولة الإمارات كان من المهام الطويلة والمعقدة، ولكن مع «ليندو» أصبحت عملية الموافقة على القروض تستغرق بضع دقائق لا غير، ويمكن صرف الأموال وإتاحتها للشركة المتقدمة بطلب قرض في غضون أسبوع واحد فقط. ومن خلال توفير خدمات دعم سريعة ودقيقة وموثوقة، تمكّن «ليندو» رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من التركيز على أعمالهم ونشر إبداعاتهم وتحقيق أهدافهم.

وتستخدم شركة «ليندو» تحليلات ذكية متقدمة للأعمال، وعن طريق تفعيل شراكات متعددة مع كبار مسهلي خدمات الدفع الإلكتروني ومنصات التجارة الإلكترونية ومُجمعِّي التوصيل تستطيع الشركة تقديم مستوى استثنائي من الخدمات العصرية لعملائها.

كما توفر الشركة العديد من خيارات السداد السهلة، والقروض المُيسرة المناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة السبّاقة على مستوى الرقمنة، بشرط أن تكون هذه الشركات تعمل بشكل فعلي منذ مدة لا تقل عن 12 شهراً عند التقدم بطلب القرض. كما تخطط الشركة ذات الرؤية المستقبلية الاستباقية للتوسع في مصر والمملكة العربية السعودية في العام المقبل.

ووفقًا لإحصاءات وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، فإن أكثر من 94٪ من الشركات في الدولة هي شركات صغيرة ومتوسطة، ويعمل في هذا القطاع أكثر من 86٪ من القوى العاملة في القطاع الخاص.

وقال أشرف غزالي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ليندو»: «نحن متحمسون جداً لتقديم حلول التمويل الرقمي العملية والعصرية والفريدة من نوعها، والتي تم إنشاؤها خصيصاً لمساعدة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة نجاحها في المنطقة.

كما نريد أن نجعل الحصول على قرض تجاري للشركات الصغيرة أو المتوسطة الحجم عملية بسيطة وسريعة وسلسة للغاية، على أن نضمن أيضاً أن تكون شاملة تماماً ويمكن الوصول إليها بسهولة للجميع. ومن خلال دعم هذه الشركات وإزالة أي عقبات في طريقها، نأمل أن نساهم بشكل كبير في تشجيع الإبداع والنمو والأصالة في الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى المساعدة في تعزيز وتمكين الاقتصاد المحلي ككل».

وقال أدهم عزّام، الشريك المؤسس ومدير إدارة العمليات في شركة «ليندو»: «من خلال تفعيل شراكاتنا مع كبار مُسهّلي خدمات الدفع الإلكتروني ومنصات التجارة الإلكترونية وشركات الخدمات اللوجستية، سنستطيع إتاحة حلول تمويلية سريعة للشركات الصغيرة وسنزوّد رواد الأعمال الطموحين وأصحاب العقول المبدعة بكل شيء يحتاجونه تقريباً للنجاح والتألق والوصول للقمة».

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