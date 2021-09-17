«المشرق نيو» يطلق سحوبات افتراضية لعملاء الحوالات المالية

المصدر: (دبي- البيان)

أطلق بنك المشرق، سحوبات افتراضيةً بعنوان «دحرج الكرة -Roll the Ball»، لمعاملات التحويلات المالية التي تتم من خلال المشرق نيو، البنك الرقمي متكامل الخدمات على الهاتف الذكي.

وتأتي هذه المبادرة الجديدة، في ظل توقعات كبيرة بزيادة التحويلات المالية على مستوى العالم، وكذلك في الإمارات. وكان البنك الدولي توقع في وقت سابق من هذا العام، زيادة بنسبة 1.5 % في تدفقات التحويلات العالمية، ومن المرجح أن تعزز الأحداث والفعاليات المحلية الكبرى، مثل معرض إكسبو 2020، التحويلات في دولة الإمارات.

وجدير بالذكر، أن سحوبات «دحرج الكرة -Roll the Ball»، مصممة لتوفر تجربة افتراضية مسلية. وسيتمكن عملاء المشرق نيو، الذين يقومون بتحويلات دولية تزيد على 2000 درهم، من الفوز بجوائز فورية تتراوح من 10 درهم إلى 1000 درهم، بمجرد القيام بالتحويل من خلال تطبيق المشرق نيو. هذا، ويحصل العملاء عند اكتمال المعاملة، على جوائز فورية على شكل قسائم هدايا إلكترونية.

وقال شريدر آير رئيس بنك المشرق نيو: تمثل المبادرة، تجربة ممتعة وجذابة على تطبيق نيو، تتيح لعملائنا فرصة الفوز بجوائز عند إجرائهم تحويلات مالية دولية، ضمن بيئة مصرفية آمنة تماماً على هواتفهم المحمولة.

ويمكن للعملاء من خلال تطبيق المشرق نيو، إجراء تحويلات رقمية فورية إلى أكثر من 35 دولة برسوم منخفضة، وأسعار صرف تنافسية للغاية، فضلاً عن حصولهم على فرصة للفوز بمكافآت مضمونة مع المبادرة. ويعكس الترحيب الهائل بهذه المبادرة من عملائنا، اهتمام العملاء وتقديرهم لتجربة الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والتي تتسم بالمرح والمشاركة والأمان.

وسيتمكن العملاء الذين يستخدمون هذه الميزة، من الاستمتاع بتجربة رسوم متحركة غنية ذات مؤثرات صوتية رائعة، وتعليقات حسية من تطبيق المشرق نيو. ويتضمن التطبيق أيضاً أنظمة تحكم محسّنة، لمنع الاحتيال وسوء الاستخدام.

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