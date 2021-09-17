5.5 مليارات مكاسب الأسهم والسيولة تتجاوز 2.7 مليار درهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي بختام تداولات أمس، بعدما ربح رأسمالها السوقي ما يربو على 5.5 مليارات درهم مدفوعاً بعمليات شرائية للمستثمرين الأجانب على الأسهم القيادية في قطاعي العقار والبنوك.

وزاد سوق دبي بنحو 0.55% توازي 15.7 نقطة ليقفل عند 2901.06 نقطة على وقع مكاسب أسهم العقار والبنوك والنقل، فيما صعد سوق أبوظبي بنسبة 0.76% تعادل 59.5 نقطة ليغلق عند 7883.22 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقارات والاتصالات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 2.76 مليار درهم موزعة بواقع 2.29 مليار درهم في أبوظبي و469 مليوناً في دبي، وجرى التداول على 526.1 مليون سهم منها 334.1 مليوناً في أبوظبي و191.9 مليوناً في دبي، من خلال تنفيذ 12671 صفقة. واستحوذت 3 أسهم على 50% من السيولة أو ما يعادل 1.37 مليار درهم وهي «أبوظبي الأول» و«أدنوك للتوزيع» و«العالمية القابضة».

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.47% مع نمو «إعمار للتطوير» 2.04% و«إعمار مولز» 0.96% و«ديار» 0.61% و«إعمار العقارية» 0.24%، فيما انخفض «داماك» 1.6% و«الاتحاد العقارية» 0.33%، وزاد قطاع البنوك 1.27% مدفوعاً بارتفاع «دبي الإسلامي» 0.2% و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.52% معاوداً التحليق لأعلى مستوياته منذ الإدراج.

وصعد قطاع النقل 0.13% بعد ارتفاع «العربية للطيران» 1.46% و«الخليج للملاحة» 1.03%، فيما انخفض «أرامكس» 1.06%، فيما تراجع قطاع الاستثمار 1.93% مع هبوط «سوق دبي المالي» 1.84% و«دبي للاستثمار» 2.19%، بينما ارتفع «شعاع» 2.79%.

تصدر «دبي الإسلامي» النشاط مستقطباً 165.3 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 119.2 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» 50.8 مليون درهم. وحقق «الإمارات للمرطبات» أكبر ارتفاع بنسبة 10.45%، فيما كان «الفردوس» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.86%.

سوق أبوظبي

دعم ارتفاع سوق أبوظبي نمو قطاع البنوك 1.93% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 2.52% و«أبوظبي الإسلامي» 1.59%، بينما انخفض «أبوظبي التجاري» 0.39%، وزاد قطاع الاتصالات 0.57% بعد صعود «اتصالات» 0.57% و«الياه سات» 0.81%، وصعد قطاع العقار 0.16% مدفوعاً بمكاسب «الدار» 0.24%، فيما انخفض «رأس الخيمة العقارية» 1.13%.

بالعكس، انخفض قطاع الاستثمار 0.3% مع هبوط «ألفا ظبي» 0.81% و«إشراق» 0.31%، فيما ارتفع «الواحة كابيتال» 0.56%، ونزل قطاع الطاقة 0.24% مع تراجع «دانة غاز» 0.94% و«طاقة» 0.78%، فيما ارتفع «أدنوك للتوزيع» 0.23%.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 531.9 مليون درهم، يليه «أدنك للتوزيع» 471.3 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 369.3 مليون درهم. وحقق «ريسبونس بلس» أكبر وتيرة صعود بنسبة 16.5%، فيما كان «أسمنت رأس الخيمة» الأكثر انخفاضاً بنحو 9.97%.

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