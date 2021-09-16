«أوبن مينيرال» تجمع 33 مليون دولار لمنصتها العالمية للتجارة الرقمية في المعادن الأساسية

المصدر: أبوظبي- البيان

تمكنت شركة «أوبن مينيرال»، المنصة الإلكترونية العالمية في مجال تداول سلع المعادن الأساسية غير الحديدية، من جمع تمويل بقيمة 33 مليون دولار، وذلك عبر جولة التمويل من الفئة «ج»، التي قادتها شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، وشارك فيها المستثمران الحاليان «إكسبلوريشن كابيتال» و«إميرالد تكنولوجي فينتشرز»، بالإضافة إلى مستثمرَين جديدين، هما «ستاتكرافت» و«لينغفينغ كابيتال». وستستفيد «أوبن مينيرال» من هذا التمويل، في تسريع نمو أعمالها، وتدعيم أنشطة تجارة سلسلة التوريد، وتعزيز مكانتها الريادية في مجال التجارة الإلكترونية للمواد الخام المعدنية.

ولا يزال معظم المتعاملين في سوق السلع المعدنية الخام، التي تقدر قيمتها بنحو 200 مليار دولار، يتداولون عبر المستندات الورقية. وقد قامت منصة «أوبن مينيرال»، بتسجيل أكثر من 900 شركة معادن وتعدين من مختلف أنحاء العالم، وطورت خوارزميات تسعير مسجلة الملكية، بهدف إضفاء قيمة أوسع وأشمل، عبر سلسلة توريد السلع.

وتعمل «أوبن مينيرال»، مع مزودي خدمات الطرف الثالث، لاعتماد مقاييس حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية والبيئية «ESG»، من طرف البائعين (منتجات الموردين)، والمشترين (التجهيز النهائي)، وتطوير بنية هيكلية لتسهيل عمليات تبادل مركزة للحد من ارتفاع تكاليف الشحن السائدة حالياً. كما طوّرت الشركة حلولاً آلية لتعزيز عمليات مزج وصهر المواد، ما يزيد من كفاءة وربحية تجارة السلع المعدنية الخام. وتُعد هذه الخطوات مهمة للغاية في دعم صناعات المعادن والتعدين، وطموحها في الانتقال إلى عالم منخفض الكربون، وتوفر مستوى إضافياً من الشفافية للعمليات التجارية.

وقال بوريس إيكر الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «أوبن مينيرال»: «تمثل التحليلات والبيانات الرقمية، مستقبل تجارة المعادن، إذ تُمكّن المشاركين في السوق من التواصل بشكل أسرع، واتخاذ قرارات مبنية على البيانات. ومثلما أحدث موقع «eBay»، ثورة في قطاع مشتريات التجزئة، من خلال توفير المزيد من الخيارات للمشترين والبائعين، نهدف إلى القيام بالأمر ذاته، بالنسبة لمُنتجي السلع، ضمن بيئة منظّمة وجديرة بالثقة على منصة «أوبن مينيرال». هدفنا هو تقديم خدمة متكاملة، ومزيداً من المعلومات والشفافية، وشروط سوق عادلة للمتعاملين في قطاع المناجم وصهر المعادن، حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات أفضل، وتحقيق ربح أكبر».

يشار إلى أن «أوبن مينيرال»، حصلت في عام 2018، على تكريم ضمن فعالية «DisruptMining»، تقديراً للابتكارات التي قدّمتها، وعلى لقب «رائد التكنولوجيا»، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2019، ومُسمّى «الشركة الصاعدة» من ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس، ضمن فئة جلوبال ميتلز في عام 2020، تقديراً لجهودها في إحداث نقلة نوعية في تجارة المعادن، وتحسين بيئة هذه التجارة.

ومن جانبه، قال إيجور كيم الشريك الإداري في «إكسبلوريشن كابيتال»: «نحن سعداء للغاية، لكوننا أول شركة مالية تدعم الشركاء المؤسسين لـ «أوبن مينيرال»، وتسهم في بناء شركة مربحة وسريعة النمو. ولا شك أن ضخ استثمارات جديدة، بقيادة مبادلة، جاء بمثابة تأكيد لجدوى الاستثمار في هذه الشركة، وسيفتح أمام «أوبن مينيرال»، فرصاً جديدة، من حيث المشاريع الجديدة والتمويل التجاري، وهو أمر بالغ الأهمية لعملائها. نتطلع إلى العمل عن كثب، مع جميع الأطراف المعنية من الشركاء المؤسسين، و«إميرالد فنتشرز» و«مبادلة» و«لينغفينغ» و«ستاتكرافت»، لتسريع نمو «أوبن مينيرال»، وتقديم المزيد من القيمة لعملائها».

وقال فارس سهيل المزروعي رئيس برنامج شركة «مبادلة» للاستثمار في روسيا ورابطة الدول المستقلة: «تعمل شركة «أوبن مينيرال»، على إحداث نقلة نوعية في تجارة السلع، من خلال الاستفادة من تقنيات تحليل البيانات. ويمكن لمشتري السلع المعدنية الأساسية وبائعيها، الاستفادة من مركز بيانات خاص، يتيح التداول بكفاءة أكبر، وتحقيق النمو. ونحن في مبادلة، نستثمر في مجال التكنولوجيا منذ أكثر من عقد، ونرى أن «أوبن مينيرال»، تمتلك إمكانات قوية في هذا المجال، ونحرص على دعم نموها وتطورها».

وقال مينغ شو الشريك في «لينغفينغ كابيتال»: «من الأسباب الرئيسة التي دفعتنا إلى دعم «أوبن مينيرال»،هي الرؤية الريادية لمؤسسي الشركة، الذين يعملون بدأب، إلى جانب نخبة من التنفيذيين المتميزين. أثبتت الشركة كفاءة عالية في قدرتها على توفير قيمة كبيرة لعملائها، من خلال تطوير سلسلة القيمة التقليدية للمعادن والتعدين، باعتماد التقنيات الرقمية، والتي تحمل أهمية استراتيجية للاقتصاد العالمي. نتطلع بصفتنا مستثمراً في آسيا، إلى إضافة المزيد من القيمة لشركة «أوبن مينيرال»».

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