غرفة دبي تعرّف بفرص قطاع الإنشاءات بمعرض «الخمسة الكبار»

المصدر: دبي- البيان

نظمت غرفة دبي، مؤخراً، في مقرها على هامش معرض «الخمسة الكبار 2021»، لقاء أعمال بين ممثلي القطاع الخاص في دبي، ووفودٍ زائرة للمعرض، تمثل شركات عالمية مختصة بمجال الإنشاءات، وذلك للتعريف بالمشهد الاقتصادي في دبي عموماً، وقطاع الإنشاءات على وجه الخصوص.

ويعتبر اللقاء منصةً لجمع رجال الأعمال في دبي، مع نظرائهم المشاركين في المعرض من كافة أنحاء العالم، حيث ناقش الحاضرون الفرص الاقتصادية والاستثمارية بالإمارة، وأوضاع سوق الإنشاءات، وقطاع البناء في الإمارة، والفرص المتاحة في هذه الأسواق الواعدة، خاصة مع استعداد دبي لتنظيم معرض إكسبو 2020 دبي، في أكتوبر المقبل.

وخلال كلمته الترحيبية أمام المشاركين، أكد حسن الهاشمي مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة دبي، أن اللقاء هذا العام، أتى في الوقت الذي يشهد فيه قطاع البناء في دولة الإمارات انتعاشاً متواصلاً، حيث تعتبر دبي مركز استقطاب للمستثمرين في صناعة البناء العالمية، وتمتلك مزايا تنافسية مختلفة، مثل بنيتها التحتية العالمية، وبيئة الأعمال المحفزة للنمو، لافتاً كذلك أن الغرفة تهدف من تنظيم لقاءات الأعمال خلال فترة المعارض والفعاليات الاقتصادية المتنوعة، التي تستضيفها إمارة دبي، لبناء روابط متينة من العلاقات بين الشركات العاملة في قطاع الإنشاءات في الدولة والعالم.

ويأتي تنظيم اللقاء في إطار جهود الغرفة لدعم نمو الأعمال في دبي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، وتسهيل التواصل بين فئات مجتمع الأعمال في الإمارة، ما ينعكس إيجاباً في تعزيز العلاقات الثنائية بين المعنيين في قطاع العقارات والتشييد والبناء، وبالتالي، المساهمة في تطوير ونمو القطاع في دبي، حيث شارك أكثر من 100 مشارك من 16 دولة.

ويستضيف معرض الخمسة الكبار 2021، وهو الحدث الوحيد من نوعه الذي ينعقد بشكل حضوري في هذا القطاع، خلال عام 2021، أكثر من 1200 جهة من 50 دولة، ويشكل منصة تعارف وأعمال لقطاع البناء، وفرصة كبيرة لمشتري وبائعي منتجات قطاع البناء وخدماته على امتداد العالم، للحصول على آخر التقنيات والابتكارات في هذا المجال، من مختلف أنحاء العالم.

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