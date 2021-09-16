برواز دبي يستضيف عرض إطلاق هواتف شاومي 11 الذكية

المصدر: دبي ـ البيان

في عرض مذهل للطائرات المسيّرة التي أضاءت برواز دبي الشهير، أعلنت شاومي الرائدة في مجال التكنولوجيا العالمية عن طرح ثلاثة هواتف ذكية جديدة إلى سلسلة أجهزة شاومي 11 والتي سوف تشمل: هاتف شاومي 11T وشاومي 11T برو المصممان بهدف إلهام فئة المبدعين بين مستخدمي الهواتف الذكية، إضافة إلى هاتف شاومي 11 لايت 5G NE المحدث والأنيق.

تواصل شاومي إحداث ثورة في التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو للهواتف الذكية من خلال تقديم عدد كبير من ميزات صناعة الأفلام المبتكرة «Cinemagic» في هاتفي شاومي 11 تي وشاومي 11 تي برو، التي تومض في سماء الليل أثناء العرض الضوئي.

لقد ولت أيام معدات صناعة الأفلام الثقيلة والمكلفة، بفضل طرح سلسلة شاومي 11 تي، أصبحت تقنية صناعة الأفلام الرائدة الآن متاحة بين أيدي المبدعين الطموحين. ف

ي الوقت نفسه، يأتي هاتف شاومي 11 لايت 5G NE المصقول بغاية النعومة وخفيف الوزن ليصبح العرض المثالي للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي وأنيق ومتطور يتضمن ميزات مبتكرة لتمكين الإبداع وتطويره.

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