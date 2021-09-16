ألاينس كابيتال تتوسع بالإمارات بالاستثمار في جذب المواهب

المصدر: دبي ـ البيان

تستعد ألاينس كابيتال لخدمات الهجرة واحدة من الشركات المتخصصة في مجال الهجرة والمواطنة للتوسع في الإمارات في قطاع الاستثمار والبطاقة الخضراء والإقامة عن طريق الاستثمار والتأشيرات الدراسية والقبول في الخارج وبدء الأعمال التجارية لدول مثل كندا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والمملكة المتحدة ودول البحر الكاريبي. وتعمل الشركة على رخصة هجرة من حكومة دبي وإدارتها وشركائها يتمتعون بشهادة وتسجيل جيدة مع ICCRC & MARA و PIER و ICEF وما إلى ذلك، ولديهم مكاتب في دبي وكندا.

وقال أجاي شارما، العضو المنتدب للشركة: «يفخر خبراؤنا العاملون في ألاينس كابيتال بكونهم الأفضل لأنهم يتمتعون بسنوات من الخبرة وعلى دراية بكل تفاصيل قوانين الهجرة الديناميكية والقواعد واللوائح والسياسات المتعلقة قطاع الشؤون الدولية والهجرة».

ومن خلال نهج أكثر تميزاً واستجابة، فإن ألاينس كابيتال قادرة على لعب دور رائد في تقديم الخدمات المهنية سواء كان ذلك للحصول على الجنسية الثانية والإقامة أو مساعدة الأفراد الموهوبين والمهرة على تحقيق أحلامهم في العمل والاستقرار في الخارج أو للطلاب أخذ القبول في الكليات والجامعات ذات السمعة الطيبة على مستوى العالم.

وأضاف نحن نؤمن بحقيقة أن كل طموح له أهميته وهذا هو السبب في أننا نؤكد كل دقيقة من التفاصيل حول الانتقال. لقد عملنا بجد لتصنيع الطلبات التي يمكن تخصيصها وتعديلها وفقاً لمتطلبات عملائنا. تفسير متطلبات التأشيرة ليس بالأمر السهل، ولكن مع خبرائنا سيكون كل شيء سهلاً مثل النسيم، كما يقول السيد جوهر أحمد، مدير الفرع.

وألاينس كابيتال، ليس نتيجة حلم أو فكرة بين عشية وضحاها ؛ ومع ذلك، فقد جاء نتيجة لأكثر من 14 عاماً من الخبرة المتخصصة في الصناعة في التعامل مع مسائل الهجرة، وإجراء دراسات الحالة، والدخول في كل التفاصيل الدقيقة لغرض جعل القضايا ناجحة. تهدف الشركة إلى تقديم المشورة المهنية الأكثر أخلاقية والحلول المخصصة لعملائها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز