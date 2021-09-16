الاتحاد العقارية تدشن «موتور سيتي فيوز» بقيمة 800 مليون درهم

المصدر: دبي ـ البيان

دشَّنت «شركة الاتحاد العقارية» المطور العقاري في إمارة دبي بالتعاون مع شركة المقاولات العريقة Airolink الأعمال الإنشائية التمهيدية لمشروعها العقاري الأحدث «موتور سيتي فيوز» والذي تبلغ قيمة تكلفته 800 مليون درهم والذي سبق الإعلان عنه في وقت سابق من شهر أغسطس الماضي، وجاء ذلك خلال حفل أقيم بالأمس في موقع المشروع بمنطقة الموتور سيتي بالحضيبة الثانية في إمارة دبي بمشاركة عبدالله الرستماني، مدير عام شركة الاتحاد العقارية إلى جانب المسؤولين التنفيذيين في كلتا الشركتين ونخبة من المهندسين الذين سيقومون بالإشراف على بناء المشروع.

ويقع المشروع الجديد في قلب منطقة «الموتور سيتي» ويتكون من ثلاثة مباني يضم كل منها 7 طوابق ويحتوي على مساحات تجارية لمحلات التجزئة والمطاعم ومراكز التسوق وشقق سكنية يبلغ عددها 880 شقة تتنوع بين 313 اســتوديو و427 شــقة مكونة من غرفة نوم واحدة و133 شــقة مكونة من غرفتي نوم و7 شــقق مكونة من ثلاث غرف.

وتعليقاً على تدشين المشروع قال خليفة حسن الحمادي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية نفتخر اليوم بالتعاون مع المقاول شركة Airolink بأن نضع حجز الأساس لمشروع «موتور سيتي فيوز» والذي يمثل عودة حقيقية لشركة الاتحاد العقارية كمطور عقاري رائد ذي سمعة متميزة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود ونواة لمشاريع مستقبلية قادمة، وأضاف خليفة حسن الحمادي أن مجلس إدارة الشركة عمل جاهداً من أجل إعادة الشركة إلى مصاف شركات التطوير العقاري الرائدة في إمارة دبي.

وقال عبدالله الرستماني، مدير عام شركة الاتحاد العقارية، إن الغاية الأساسية لمشروع «موتور سيتي فيوز» تتمثل في توفير وجهةٍ سكنيةٍ متميزة ومعلمٍ عمراني جديد، وتقديم إضافة نوعية تُثري مشهد التطوير الحَضَري في إمارة دبي من خلال تشييد مجمع سكني متنوع ومزود بأحدث المرافق المتكاملة.

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