ايكيا تقيم فعاليات لمدة 24 ساعة متواصلة لأول مرة في جميع متاجرها في الإمارات يوم 16 سبتمبر

المصدر: البيان

أعلنت ايكيا، العلامة السويدية الرائدة في عالم المفروشات، عن إقامة فعاليات لمدة 24 ساعة متواصلة هو الأول من نوعه في جميع متاجرها في الإمارات. وتحتفل ايكيا بهذا الفعالية المستوحى من رؤية العلامة لتوفير حياة أفضل يومياً، في جميع متاجرها الفعلية وعلى منصتها الإلكترونية، حيث ستستضيف جميع متاجر ايكيا في الإمارات أنشطة ممتعة للصغار والكبار تهدف إلى تثقيفهم حول مهارات التصميم الداخلي للمنازل.

جبل علي

وبهذه المناسبة، يوفّر متجر ايكيا جبل علي تجربة مقصورة التصوير، حيث يحظى العملاء بجلسات تصوير مخصصة طوال اليوم. كما ستشمل الفعاليات أنشطة رسم للأطفال وخدمة تنسيق زهور مجانية وورشات عمل حول التصميم الداخلي، مما يتيح للعملاء الاطلاع على أفكار مميزة لتصميم منازلهم ومكاتبهم.



دبي فيستفال سيتي

ويقدم متجر ايكيا دبي فستيفال سيتي مول ورشات عمل فنية وحرفية متنوعة، لتعليم الراغبين من العملاء مهارات الرسم على القماش وصنع الصابون باستخدام الزيوت الأساسية وتنسيق باقاتٍ جميلة من الزهور المجففة، حيث يستمتع العملاء بتجربة متكاملة مع عزف حي على آلة الكمان.

العين

يقدّم متجر ايكيا العين حاملات أكواب مخصصة للكبار، بينما يتيح للأطفال إمكانية تعلم مبادئ زراعة البذور وتخصيص الأواني وتصميم حاملات أقلام مميزة. كما يبيع المتجر منتجات ذكية ويقدم عروضاً رائعة على المأكولات والمشروبات.



جزيرة ياس

ويقدم فرع ايكيا جزيرة ياس لعملائه أنشطة ترفيهية تتضمن توفير مقصورة تصوير للحصول على صور تذكارية وغرفة سينما لحضور الأفلام ومعملاً مصغّراً لصنع الأكواب المخصصة للكبار وحاملات الأكواب للصغار. كما سيحظى الأطفال بفرصة صنع أصيص للنباتات وزراعة البذور. وستتوفر أيضاً العديد من المنتجات المنزلية للبيع ضمن صالة بيع صغيرة في الشارع، بالإضافة إلى عروض الوجبات المجانية طوال اليوم للأطفال.



الوحدة

ويتيح متجر ايكيا الوحدة للعملاء استخدام مقصورة التصوير لالتقاط الصور المميزة وقضاء يوم لا يُنسى.

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