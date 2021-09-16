«اتصالات» توفّر هاتفي آيفون 13 Pro وآيفون 13 للطلب المسبق غداً

المصدر: البيان

أعلنت "اتصالات" عن توفير أحدث إصدارات iPhone و iPad بما يشمل الهواتف المبتكرة والعصرية iPhone 13 Pro، iPhone 13 Pro Max، iPhone 13، iPhone 13 mini، بالإضافة إلى الجيل التاسع من iPad بقدراته العالية وسعره الملائم، وiPad mini ذو التصميم الجديد للشاشة.

وتتميز هواتف iPhone 13 Pro، iPhone 13 Pro Max بتصاميم جديدة كلياً ونظام كاميرا يُعد الأكثر تطوراً على أجهزة iPhone، وشاشة Super Retina XDR مزوّدة بتقنية ProMotion، وبطارية تدوم أطول، وشريحة A15 Bionic المصمّمة بواسطة Apple بمعالج 5-core GPU، مدعمة بتقنية الجيل الخامس المتطورة.

بينما تتميز هواتفiPhone 13 ، iPhone 13 mini بنظام كاميرا مزدوجة هو الأكثر تطوراً في هواتف iPhone وشريحة A15 Bionic متينة وذات تصميم أنيق. في حين يتميز iPad mini بشاشة كاملة تمتد إلى الحواف وشريحة A15 Bionic، متوافقة مع شبكة الجيل الخامس، وبخاصية Center Stage وغيرها. ويضم جهاز iPad شريحة A13 Bionic المصمّمة بواسطة Apple، وخاصية Center Stage، وخاصية True Tone، ويبدأ بسعات ضعف عما كان سابقاً.

ويمكن للعملاء طلب أجهزة iPhone 13 وأجهزة iPad mini وiPad مسبقاً اعتباراً من 17 سبتمبر الجاري على أن تكون متوفرة بتاريخ 24 سبتمبر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز