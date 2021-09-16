تجاوزت 750 مليون درهم.. "توفور 54" تعلن تفاصيل استحواذ "ستيل فرونت" على شركة "جواكر"

المصدر: وام

أعلنت "توفور 54" أبوظبي اليوم تفاصيل صفقة استحواذ شركة "جواكر" من قبل المجموعة السويدية "ستيل فرونت"، المتخصصة في قطاع الألعاب الإلكترونية، حيث تُقدر صفقة الاستحواذ بقيمة 753 مليون درهم إمارتي وتُشكل خطوة مهمة في خطة توسع المجموعة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تعد أكبر صفقة استحواذ بالعالم العربي في قطاع الألعاب الإلكترونية.

وكانت " توفور 54 " قد وقعت في عام 2011 اتفاقية استثمار مالية مع شركة "جواكر" مكّنت الشركة من تعزيز استفادتها من التوسع المتسارع الذي شهده قطاع ألعاب الإنترنت خلال العقد الماضي.

وبموجب الصفقة، ستستحوذ "ستيل فرونت" على 100 % من الأسهم في شركة Jawaker FZ LLC (جواكر) وستقوم بدفع 74% من إجمالي قيمة الصفقة نقدًا، و26% مستحق الدفع في 8,540,092 سهمًا جديدًا تم إصداره في شركة "ستيل فرونت".

وقال مايكل غارين، الرئيس التنفيذي لـ توفور54 أبوظبي: " كانت ومازالت " توفور 54 " في طليعة مؤسسي البيئة الجاذبة والمحفزة لصنّاع ومطوري الألعاب الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط علاوة على استثماراتها الاستراتيجية وتقديم الدعم بكافة أشكاله لرواد الأعمال والشركات الناشئة، وذلك انطلاقاً من إيمانها الراسخ منذ البداية بالأهمية الاستراتيجية والاقتصادية والأبعاد الاجتماعية لهذه الصناعة الحيوية. ولا تنحصر قيمة هذه الاستثمارات في العوائد المادية فحسب، بل تساهم أيضًا في بناء البنية التحتية لصناعة الألعاب في أبوظبي وتطوير المواهب المحلية القادرة على مواصلة نمو وتطوير القطاع وصناعة محتوى مُعبر عن الشباب العربي واهتماماته."

من جانبه، قال جيمس هارت، مدير إدارة الألعاب الإلكترونية والتطوير الرقمي في أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية: " تبرهن توفور54 من جديد على موقعها الريادي في صناعة الألعاب على مستوى المنطقة من خلال استثماراتها الاستراتيجية في أفضل مطوري الألعاب المحليين مثل شركة جواكر التي تتخذ من أبوظبي مقراً لأعمالها. وتبرهن هذه الصفقة على المستوى المبهر الذي وصلت إليه صناعة الألعاب في الإمارة، وستساهم مبادرات نوعية مثل مبادرة أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية في مواصلة نمو وتطور القطاع في السنوات المقبلة لتصبح أبوظبي عاصمة مطوري الألعاب في العالم العربي."

" جواكر" هو موقع ألعاب الورق العربية الأول والذي يمكّن اللاعبين من الاتصال مع أصدقائهم وتكوين صداقات جديدة أثناء التمتع باللعب على الإنترنت. وقد أطلق الموقع في عام 2009 ولا يتطلب تحميل أي برنامج، بل بإمكان اللاعبين أن يبدأوا اللعب مباشرةً عبر المتصفح.

ويأتي "مركز التَميُّز للألعاب" الذي ستحتضنه المنطقة الإبداعية - ياس ضمن أبرز مبادرات " توفور 54 " لدعم صناعة الألعاب في المنطقة وتوفير دعماً ميدانياً غير مسبوق للمهتمين والعاملين في هذا المجال من طلاب وكوادر محترفة وشركات صغيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وهو جزء من شراكة بارزة مدتها 10 سنوات بين " توفور 54 " وشركة "يونيتي تكنولوجيز"، المنصّة الرائدة عالمياً لتطوير وتشغيل المحتوى التفاعلي ثلاثي الأبعاد.

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