«أبوظبي الوطنية للتأمين» تقدم خدمات جديدة في سوق أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين عن توفيرها خطط ومنتجات التأمين الصحي المختلفة للشركات والأعضاء المسجلين في سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي. وستمكن هذه المبادرة الشركات المسجلة في السوق من إصدار وثائق التأمين الصحي بيسر وسهولة من خلال بوابة «ACCESSADGM» التابعة لسوق أبوظبي العالمي.

وقال أحمد إدريس الرئيس التنفيذي للشركة: يسعدنا في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين تزويد الشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي بأفضل خطط التأمين الصحي الحصرية بسهولة ويسر، والمساهمة بالتالي في تجسيد أهداف سوق أبوظبي العالمي الرامية إلى بناء منظومة عمل متكاملة وداعمة وجذابة للشركات والأعمال التجارية.

من جانبه، قال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي: يعد إدراج حلول وخدمات التأمين لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين دليلاً مهماً على هذا الالتزام، إذ نتطلع لتبسيط آلية توفير الخدمات المختلفة والسماح للشركات المسجلة لدينا بالتركيز بشكل أكبر على نجاح وتطوير أعمالها.

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