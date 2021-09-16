الأسهم تعود للمربع الأخضر بمكاسب 9.6 مليارات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

عادت الأسهم المحلية للمربع الأخضر في ختام جلسة أمس، بعدما ربح رأس مالها السوقي ما يربو على 9.6 مليارات درهم مدفوعاً بعمليات شرائية من الأجانب استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات العقار بأبوظبي والبنوك في دبي، فيما ارتفعت السيولة لتتجاوز 2.2 مليار درهم.

وصعد سوق أبوظبي بنسبة 0.8% تعادل 61.86 نقطة ليغلق عند 7823.68 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاتصالات والاستثمار والطاقة، فيما زاد سوق دبي بنحو 0.15% توازي 4.39 نقاط ليقفل عند 2885.29 نقطة على وقع ارتفاع أسهم العقار والنقل مقابل هبوط البنوك والاستثمار.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 2.25 مليار درهم موزعة بواقع 2.09 مليار في أبوظبي و161.9 مليوناً في دبي، وجرى التداول على 429.9 مليون سهم منها 292.6 مليوناً في أبوظبي و137.3 مليوناً في دبي، من خلال 9115 صفقة. وشهد سهم «الجرافات البحرية» تنفيذ صفقة كبيرة على 22.15 مليون سهم بقيمة 240.12 مليون درهم.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 1.01% مع نمو «الاتحاد العقارية» 2.05% و«إعمار العقارية» 1.21% و«إعمار مولز» 0.97% و«داماك» 0.81%، فيما انخفض «إعمار للتطوير» 0.51%، وصعد قطاع النقل 0.05% بعد صعود «العربية للطيران» 0.73% أمام انخفاض «الخليج للملاحة» 0.34% و«أرامكس» 0.53%.

بالعكس، انخفض قطاع البنوك 0.2% متأثراً بتراجع «الإمارات دبي الوطني» 1.07%، بينما صعد «دبي الإسلامي» 0.81%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 38.14 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 36.07 مليون درهم، ثم «الاتحاد العقارية» 19.12 مليون درهم. وحقق «الصناعات الوطنية» أكبر وتيرة صعود بنسبة 14.85%، فيما كان «شعاع» الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.72%.

ودعم صعود سوق العاصمة ارتفاع قطاع البنوك 1.12% مع نمو «أبوظبي الأول» 1.33% و«أبوظبي التجاري» 0.78% و«أبوظبي الإسلامي» 0.35%، وزاد قطاع الاتصالات بعد ارتفاع «اتصالات» 1.48%، فيما انخفض «الياه سات» 1.59%.

وصعد قطاع العقار 0.46% بعد ارتفاع «الدار» 0.48%.

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