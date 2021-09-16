0.51 % تراجع التضخم بالإمارات في يونيو

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

تراجع تضخم أسعار المستهلكين في الدولة 0.51% على أساس سنوي في يونيو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2020، فيما ارتفعت على أساس شهري 0.19% مقارنة بشهر مايو. وكشفت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أمس، عن وصول الرقم القياسي العام «التضخم» إلى 106.7 نقاط في يونيو الماضي مقابل نحو 107.25 نقاط في يونيو 2020، ومقابل 106.49 نقاط في مايو 2021.

وأوضح أن تراجع التضخم السنوي جاء إثر هبوط 6 مجموعات إنفاق تتصدرها المسكن والمياه والكهرباء والغاز (تشكل 34.1% من الوزن النسبي لإنفاق المستهلكين) بنسبة 4.06% والأغذية والمشروبات (تشكل 14.3%) 2.4% والملابس والأحذية (تشكل 3.2%) 7.21% والتبغ 0.55% والاتصالات بنسبة 0.06% والسلع والخدمات المتنوعة 1.81%. وارتفع على أساس سنوي 6 مجموعات تصدرها خدمات النقل (تشكل 14.6%) بنحو 8.96%، والتجهيزات والمعدات المنزلية (تشكل 5.6%) بنحو 0.8% وخدمات الصحة 0.49% والتعليم (تشكل 7.7) 1.24%، والترويج والثقافة 4.24% والمطاعم والفنادق 0.08%.

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